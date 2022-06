RWO: Nummer eins wechselt zu Schalke - RWO kassiert Ablöse

Rot-Weiß Oberhausen verliert kurz vor dem Start der Saison-Vorbereitung 2022/2023 seine Nummer eins. Justin Heekeren wechselt in die Fußball-Bundesliga.

Für die Fans von Rot-Weiß Oberhausen wird es eine bittere Nachricht sein - trotzdem ist es eigentlich keine überraschende News: Justin Heekeren verlässt die Lindnerstraße und wird am Samstag, 11. Juni 2022, beim Trainingsstart nicht mehr dabei sein.

Wie die Bild-Zeitung, WAZ und RevierSport erfuhren, wechselt der 21-jährige Keeper zum FC Schalke 04 und wird beim Bundesliga-Aufsteiger die Rolle als Nummer zwei einnehmen sowie mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Die offizielle S04-Bestätigung steht noch aus.

Nach Informationen dieser Redaktion wurde Heekeren in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach von Schalkes Torwarttrainer - in Spielen sowie Trainingseinheiten - beobachtet und für "Schalke-tauglich" empfunden. Auch der 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden, der Zweitliga-Absteiger hinterlegte ein offizielles Angebot bei RWO, waren an Heekeren dran. Preußen Münster hätte diesem wohl auch ein Angebot unterbreitet, wenn der SCP in die 3. Liga aufgestiegen wäre. Doch dazu kam es nicht. Schalke erhielt den Zuschlag und wird nach unseren Infos rund 180.000 Euro auf das Konto des Oberhausener Regionalligisten überweisen.

Noch Mitte Februar 2022 hatte Heekeren zu seiner Zukunft gegenüber RevierSport gesagt: "Mein Ziel ist auf jeden Fall der Profifußball. Ich will in die 2. Bundesliga. Später am liebsten auch noch höher." Doch nun wird er schon ab dem 1. Juli 2022 bei einem Bundesligisten unter Vertrag stehen. "Justin bringt alles mit, um ein guter Torwart im Profifußball zu werden", prophezeit RWO-Trainer Mike Terranova Heekeren eine große Zukunft, die fortan auf Schalke sein wird.