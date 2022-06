Oberliga Niederrhein: Kray holt Spieler aus der zweiten Liga Schwedens

Der FC Kray hat den nächsten neuen Spieler für die kommende Saison präsentiert. Ein amerikanischer Offensivspieler will bei den Essenern in Deutschland Fuß fassen.

Der FC Kray ist auf der Suche nach Verstärkungen erneut fündig geworden. Wie die Essener am Donnerstagmorgen mitteilten, hat Bubakarry Fadika einen Vertrag für die kommende Saison an der Buderusstraße unterschrieben. Er ist nach dem Jamaikaner Romario Guscott, der am Dienstag präsentiert wurde, der zweite Neue für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein.

Fadika ist ein 25-jähriger Offensivspieler, der sowohl als Flügelspieler als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. In den vergangenen vier Spielzeiten spielte er in der zweiten schwedischen Liga für IFK Mora und Nordyarmland FF. Nun will er in Deutschland Fuß fassen und sein Können unter Beweis stellen, wie die Krayer in ihrer Mitteilung schreiben.

„Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft eine tolle Saison zu spielen und dem Team auf jede mögliche Art und Weise zu helfen; auf und neben dem Platz“, zitiert der Klub Fadika in einer Pressemitteilung. „Der FC Kray hat eine tolle Atmosphäre, was ich schon im letzten Saisonspiel erleben durfte. Ich kann es kaum abwarten, dass es los geht und ich die Jungs und Fans sehe und kennenlerne.“

Den Verein verlassen haben bisher Kevin Kehrmann, Nils van den Woldenberg (beide Spvg Schonnebeck), Giannis Orkas (TuS Sinsen), Girolamo Tomasello (Meinerzhagen), Leon Klußmann (Fortuna Düsseldorf II), Johannes Sabah (VfB Homberg), Semih Uludogan (SV Burgaltendorf) und Calvin Minewitsch (SSVg Velbert). Zudem gaben auch Trainer Damian Apfeld und der sportliche Leiter Mladen Bosnjak ihren Rücktritt bekannt.