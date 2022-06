Regionalliga West: Aufsteiger verpflichtet 171-maligen Zweitliga-Profi

Nun ist der Transfer auch offiziell: Der 1. FC Kaan-Marienborn hat einen echten Coup gelandet und einen 171-maligen Zweitliga-Profi verpflichtet.

Noch am vergangenen Wochenende hatte RevierSport berichtet, dass sich die Wege vom SC Preußen Münster und Kapitän Julian Schauerte trennen. Und: dass der Weg des 34-jährigen Münster-Kapitäns zum 1. FC Kaan-Marienborn führen wird.

Siehe da: Der Regionalliga-Aufsteiger 1.FC Kaan-Marienborn hat den Transfer von Schauerte nun auch offiziell vermeldet. Nach drei Jahren beim SCP zieht es den Defensivspieler nun wohntechnisch in seine Heimat, das Sauerland. Nicht nur fußballerisch möchte er indes beim 1. FC Kaan-Marienborn seinen Weg fortsetzen, er will sich auch eine berufliche Perspektive aufbauen.

Julian Schauerte: "Die sportliche Perspektive und die guten offenen Gespräche mit Jochen und Thorsten haben mich voll überzeugt. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte weiter so hoch wie möglich spielen. Die Kombination mit der beruflichen Perspektive, die mir hier aufgezeigt wurde, war einfach stimmig. Ich hoffe, dass wir unsere gemeinsamen Ziele, vorrangig den Klassenerhalt, aber auch schönen und attraktiven Fußball spielen, erreichen. Ich möchte meine Erfahrung und meine fußballerischen Komponenten als Teamplayer in die Mannschaft hineintragen."

Der 34-Jährige hat reichlich Erfahrungen in der 2. und 3. Liga vorzuweisen. 171 Einsätze in der 2. Bundesliga, 138 Spiele in der 3. Liga und 16 Einsätze im DFB-Pokal: ein stolze Bilanz. Schauerte, der gebürtig aus Lennestadt stammt und das Fußballspielen vor der eigenen Haustür bei Grafschaft SC begann, wurde in der Jugend von Bayer Leverkusen ausgebildet. Mit dem SV Sandhausen ging es in den kommenden Jahren schließlich weiter in Richtung der 3. und danach 2. Liga.

In den sportlichen Gefilden der zweithöchsten Spielklasse und des DFB-Pokals war er dann auch von 2014 an für Fortuna Düsseldorf unterwegs, ehe er einen internationalen Abstecher wagte und sich dem belgischen KAS Eupen anschloss. Zurück in Deutschland bewies er zuletzt beim SC Preußen Münster in der 3. Liga und der Regionalliga als Kapitän Führungsqualitäten.

Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling freut sich über die Verpflichtung: "Wir sind froh, dass wir mit Julian einen Spieler mit enormem Erfahrungsschatz und der benötigten Mentalität verpflichten konnten. Er ist spielerisch hervorragend ausgebildet, kann junge Spieler führen und seine Stärken bei uns voll einbringen. Seine Routine wird für uns wichtig sein."