FC Altenbochum und Union Bergen sind Bochums Kreispokalsieger 2024 - für die beste Stimmung sorgten aber nicht die Gewinner-Mannschaften.

Ein Traumtor sorgte für die Entscheidung: Ivo Kleinschwärzers Volley-Direktabnahme in den linken Winkel war das 2:0 für den FC Altenbochum in der 74. Minute – der Landesligist ist neuer Bochumer Kreispokalsieger. Mit 3:0 schlug der FCA am Finaltag des Moritz-Fiege-Fußballcups den TuS Harpen und sicherte sich den Pokal. „Wir haben faire Spiele und guten Fußball gesehen – das war gute Werbung für den Fußball in unserem Kreis“, fand der Kreisvorsitzende Axel Zimmermann.

Knapp 1000 Menschen sahen über den Tag verteilt die vier Spiele auf der Anlage von SW Wattenscheid 08 an der Dickebankstraße, besonders die Fans des TuS Harpen sorgten für Stimmung, ihr Klub war ja gleich in beiden Finals vertreten. Wie die Männer verloren aber auch die Frauen ihr Endspiel, in dem Fall mit 0:4 (0:2) gegen Seriensieger Union Bergen.

„Auch wenn wir in den vergangenen Jahren gewonnen haben, ist es etwas Besonderes. Bis zum 3:0 war ich mir nicht sicher“, so Bergens Sportlicher Leiter Tobias Bitter. Matchwinnerinnen waren Angelina Brück und Jana Gkiaourakis mit zwei bzw. einem Tor. Außerdem traf Lidiia Oshovska. Für Bergen war es auch eine Revanche, bei der Hallenstadtmeisterschaft war Bergen am TuS überraschend gescheitert.

Spannender war es bei den Männern. Außenseiter Harpen bestimmte die Anfangsphase, das erste Tor schoss aber der FCA – Jassin Bousouf sorgte für die Führung nach sechs Minuten. Ivo Kleinschwärzer entschied das Spiel dann mit einem Doppelpack in der Schlussphase.

Harpen verliert beide Finals, ist aber trotzdem stolz

Harpens Trainer Björn Lübbehusen sagte: „Für den Moment tut es schon weh. Wir haben aber keine Angst vor einer Vize-Saison – für uns ist es schon ein Erfolg, um solche Titel zu spielen. Heute ist es aber ärgerlich, da wir in meinen Augen nicht die schlechtere Mannschaft waren.“ Der TuS kämpft auch noch um die Bezirksliga-Meisterschaft, hat aber zuletzt im Fernduell mit dem SC Weitmar an Boden verloren und kann nicht mehr aus eigener Kraft Erster werden.

Begonnen hatte der Endspieltag mit den Partien um Platz drei: CFK Bochum bei den Männern (2:0 gegen Gastgeber SW Wattenscheid) und Waldesrand Linden bei den Frauen (6:1 gegen Eintracht Grumme) sicherten sich Bronze und die etwas höhere Prämie. Dann kam der große Auftritt von Bergen und Altenbochum.

Dass die Stimmung dabei nicht so überschwappte wie vor einem Jahr, als Kreisligist SV Bommern auf eigenem Platz sensationell Concordia Wiemelhausen besiegte, war nachvollziehbar: Sowohl für Harpen als auch für Altenbochum geht es in der Liga noch um etwas, der FCA braucht Sonntag dringend drei Punkte im Abstiegskampf gegen die SG Welper. „Wenn man im Finale ist, will man es auch gewinnen“, meinte Trainer Axel Sundermann, der stolz auf sein Team war, aber auch sagte: „Ich hoffe, wir haben hier heute nicht zu viele Körner gelassen.“