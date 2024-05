Im Finale der Champions League trifft Borussia Dortmund am 1. Juni auf Real Madrid. Wie kommen BVB-Fans an Tickets? Alle Infos zum Prozedere.

Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Paris Saint-Germain darf Borussia Dortmund tatsächlich vom Gewinn der Champions League träumen. Am Samstag, 1. Juni, trifft die Mannschaft von Trainer Edin Terzic im Londoner Wembley-Stadion auf Real Madrid - und mindestens 25.000 BVB-Fans können live dabei sein.

So groß ist jedenfalls das Kartenkontingent, das die Dortmunder von der Uefa erhalten. Real Madrid erhält dieselbe Menge. Insgesamt bietet das Stadion beim Endspiel Platz für rund 90.000 Zuschauer. Beim BVB können sich Fans derzeit auf Tickets bewerben. Die Antworten auf alle Fragen zum Prozedere rund um die Kartenvergabe für das Champions-League-Finale.

BVB-Tickets fürs Champions-League-Finale: Wann, wie, wer?

Das Zeitfenster für die Bewerbung ist bereits geöffnet. Noch bis Sonntag, 12. Mai, um 23.59 Uhr können sich Fans über die Website des Vereins registrieren und maximal zwei Karten anfragen. Voraussetzung: Eine gültige Dauerkarte oder eine Mitgliedschaft, die vor Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurde - "aus "Fairnessgründen", wie es vom Verein heißt.

Der Zeitpunkt der Anfrage hat laut BVB keinen Einfluss auf die Erfolgschancen. Das Verlosungsergebnis soll etwa zwei Tage nach Ende der Bewerbungsfrist per Mail mitgeteilt werden, also voraussichtlich am Dienstag (14. Mai).

Wer eine positive Rückmeldung auf seine Bewerbung erhält, erhält einen Buchungscode und kann damit die Tickets auf der Uefa-Website kaufen. Dort kann ausschließlich mit Kreditkarte und in Pfund bezahlt werden. Daher kann der Preis noch von den oben Summen genannten abweichen - er richtet sich nach dem aktuellen Wechselkurs. Die Tickets werden ausschließlich in einer digitalen Variante in der Uefa-App bereitgestellt.

Für Rollstuhlfahrer stehen 58 Tickets zur Verfügung. Dazu kommen 50 weitere Karten für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, Sehbehinderung oder Hörschwäche ("Easy Access Tickets"). Begleitpersonen erhalten eine kostenlose Karte. Für Fanklubs gilt: Sie erhalten ein separates Kontingent und werden vom Verein noch über den Ablauf der Ticketvergabe informiert.

Wie teuer sind die Karten für BVB-Fans?

Für Dortmunder Anhänger ist die Ost-Tribüne des Wembley-Stadions vorgesehen. Sie können aus drei Preiskategorien wählen:

Kategorie Fans - 70,20 Euro (60 Pfund)

Kategorie 2 - 187,20 Euro (160 Pfund)

Kategorie 3 - 503,10 Euro (430 Pfund)

Rollstuhlfahrer und Easy Access - 70,20 Euro (60 Pfund)

Was gibt es für BVB-Fans sonst zu beachten?

Wer das Endspiel in London verfolgen möchte, benötigt einen gültigen Reisepass - seit dem Brexit ist die Einreise mit dem deutschen Personalausweis nicht mehr möglich.