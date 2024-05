Nur fünf Monate nach seiner Krebsdiagnose stand Luis Allmeroth für den SV Lippstadt wieder auf dem Platz.

Am Ende war dieser 10. Mai 2024 doch ein erfreulicher Tag. Obwohl der Abstieg des SV Lippstadt aus der Regionalliga West durch das 0:0-Unentschieden gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn am Freitag sportlich besiegelt wurde, gab es in der 90. Minute strahlende Gesichter.

In dieser Minute wurde nämlich Luis Allmeroth eingewechselt und feierte ein ganz besonderes Comeback. Nur fünf Monate, nachdem der 24-Jährige die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt, stand er erstmals seit dem 9. Dezember 2023 wieder auf dem Platz. Für den Abwehrspieler, der seit Sommer 2022 beim SV Lippstadt unter Vertrag steht, war es der 98. Regionalliga-Einsatz.

"Keine Tore und doch noch schöne Momente. Luis Allmeroth gibt nur rund 4 Monate nach seiner Krebs-Diagnose sein Comeback. Schön, dass du wieder da bist, Almi!", schrieb der SV Lippstadt auf den Sozialen Netzwerken.

SV Lippstadt: Westphal - Fischer, Iker Kohl (90. Allmeroth), Kaba - S. Temin, Klann, Ufuk , Altun (75. Neugebauer), Holtkamp (75. Rebronja) , Demirarslan (75. Franke) - Wagner (55. Kaiser) Westphal - Fischer, Iker Kohl (90. Allmeroth), Kaba - S. Temin, Klann, Ufuk , Altun (75. Neugebauer), Holtkamp (75. Rebronja) , Demirarslan (75. Franke) - Wagner (55. Kaiser) SC Paderborn II: Willeke - Rohr, Zobel , Kiefer - Wendt (30. Kojic), Bilogrevic (82. Vega Zambrano), Pululu (59. Mensing), Brandt (82. Gembalies), Bravo Sanchez - Flotho, Friedrich (59. Camprobin Corchero) Gelbe Karten: Ufuk - Zobel Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis Zuschauer: 631

Die Lokalzeitung "Der Patriot" hatte im Januar berichtete, dass Allmeroth an Morbus Hodgkin (Lymphdrüsenkrebs) erkrankt sei. Damals hieß es, die Chancen, dass er nach einer vier- bis sechsmonatigen Therapie wieder vollkommen gesund wird, gut stünden.

"Wir spielen jetzt alle für Luis", sagte Mannschaftsarzt Thilo Kaiser, der ein spezielles Fitnessprogramm mit Allmeroth absolvierte, im Januar und betonte zugleich: "Und ich wünsche mir, dass er am letzten Regionalliga-Spieltag in den letzten zehn Minuten eingewechselt wird - und alles ist wieder gut."

Nun war es bereits am vorletzten Spieltag soweit.