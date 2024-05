SpVgg Greuther Fürth 15:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Nach dem Abstieg heuert der Kapitän des SV Lippstadt in der Bezirksliga an - in neuer Rolle.

Mit dem Abstieg aus der Regionalliga West endet beim SV Lippstadt auch das Kapitel Viktor Maier. Nach insgesamt achteinhalb Jahren, dann voraussichtlich 179 Spielen und - bei noch einer Partie - 99 Treffern in Diensten des SVL wird der Kapitän des Absteigers sich einer neuen Aufgabe widmen. Der neue Klub des 34-jähigen Kasachen ist ein Bezirksligist aus Westfalen. Beim USC Altenautal kann man sich über die Zusage des 244-maligen Regionalligaspielers und einen echten Transfer-Hammer freuen. Bei seinem neuen Verein wird sich auch die Rolle des Angreifers ändern. Maier soll die Mannschaft als Spielertrainer auf das Feld und zu Erfolg führen. Mit dem Lippstädter Abstieg "wollte Viktor jetzt den Schritt ins Berufsleben machen. Hierbei konnte der USC den gelernten Industriekaufmann unterstützen, so dass einer Zusammenarbeit nichts mehr im Wege steht", wie der Klub seinen Coup erklärt. Weiter erläutert der Verein: "Er ist noch topfit und möchte weiter Fußball spielen, zudem freut er sich darauf, eine Mannschaft zu trainieren und sein Wissen an sie weiter zu geben." In seiner Kariere hat Maier davon viel Sammeln können. Neben seine langen Zeit in Lippstadt spielte Maier auch für den SC Verl, Alemannia Aachen und den Wuppertaler SV sowie die Reserve des SC Paderborn. 325 Pflichtspiele, 140 Tore, 44 Vorlagen - so die Zahlen seiner Karriere. Auch das übrige Trainerteam des USC steht bereits. Als Co-Trainer fungiert ab Sommer Simon Brake, der verletzungsbedingt ins Trainergeschäft einsteigt. "Er konnte schon Erfahrungen im Jugendbereich beim SCP sammeln und wird die rechte Hand von Viktor", erläutert der USC. Torwarttrainer bleibt Jonas Weppler, der in sein viertes Jahr beim USC geht. Zuvor verkündete der USC Altenautal mit Niklas Dunst, Marlon Petrillo, Emin Mujanovic, Philipp Stiene und Hasan Kolloli fünf externe Neuzugänge.

