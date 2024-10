Die Oberliga Westfalen hat nach dem 10. Spieltag wieder einen neuen Spitzenreiter. Aber die oberen Teams bleiben weiter nah beieinander.

So langsam beginnen sie, die unangenehmen Spiele im Herbst, wenn es regnet und die Temperaturen langsam sinken. Unter diesen Vorzeichen ging auch der 10. Spieltag in der Oberliga Westfalen über die Bühne. Ein wenig Wärme spendete dann der ein oder andere Sieg.

Allen voran wohl beim ASC 09 Dortmund, der sich gegen Concordia Wiemelhausen mit 4:0 (3:0) durchsetzen konnte. Dabei schnürte Maximilian Podehl einen Hattrick. Noch viel wichtiger allerdings: Durch den Sieg und das bessere Torverhältnis haben die Aplerbecker die Tabellenführung übernommen.

Dahinter steht nun der 1. FC Gievenbeck, der mit 1:0 bei Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt gewann und sich so vor den VfL Bochum II schieben konnte.

Für das zweite Bochumer Team, das an diesem Sonntag im Einsatz war, gab es ebenfalls nichts zu holen. Die SG Wattenscheid 09 verlor gegen den SV Schermbeck rund um Ex-Trainer Engin Yavuzaslan mit 3:4 (1:1). Die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen und zwei Unentschieden in Folge.

Joey Gabriel hatte Wattenscheid in Führung gebracht (10.), ehe der SVS seine Chancen besser nutzen konnte. Ein Eigentor (82.) und ein verwandelter Elfmeter tief in der Nachspielzeit (103.) ließen die SGW noch einmal hoffen. Aber am Ende jubelte Schermbeck.

Die lange Nachspielzeit war einer Schlägerei unter den Zuschauern und einer längeren Verletzungspause danach geschuldet. Den RS-Liveticker gibt es hier zum Nachlesen.

Weiter in Torlaune zeigt sich auch der SC Preußen Münster II. Nachdem die Zweitvertretung des Zweitligisten am vergangenen Wochenende gegen den TuS Bövinghausen schon acht Tore in einer Halbzeit erzielt hatte, ehe das Spiel abgebrochen wurde, waren es nun bei Victoria Clarholz insgesamt drei. Wieder einmal ebnete Luca Steinfeldt mit einem Doppelpack den Weg zum 3:0-Erfolg.

Die Sportfreunde Siegen trennten sich 1:1 vom TuS Ennepetal, während Eintracht Rheine durch den 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Vreden die Gäste weiter im Tabellenkeller hielten.

Die Spiele in der Übersicht Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 (0:1) SV Lippstadt - 1. FC Gievenbeck 0:1 (0:0) Sportfreunde Siegen - TuS Ennepetal 1:1 (1:0) Eintracht Rheine - SpVgg Vreden 1:0 (0:0) ASC 09 Dortmund - Concordia Wiemelhausen 4:0 (3:0) SG Wattenscheid 09 - SV Schermbeck 3:4 (1:1) SG Finnentrop/Bamenohl - SC Verl II 1:2 (1:1) TuS Bövinghausen - SpVgg Erkenschwick 3:1 (2:1) spielfrei: VfL Bochum II

Den Spieltag beschlossen die SG Finnentrop/Bamenohl und der SC Verl II. Die Gäste setzten sich dort nach einem Treffer in der 94. Minute mit 2:1 durch.

Eine große Überraschung gab es schon am Freitagabend. Der TuS Bövinghausen konnte nach dem Spielabbruch am vergangenen Wochenende einen Sieg feiern. Gegen die SpVgg Erkenschwick setzten sich die Dortmunder mit 3:1 durch und holten so den ersten Saisonsieg.

Den Spieltag beschließen am Dienstag (15. Oktober, 20 Uhr) Rot Weiss Ahlen und Westfalia Rhynern. Das Spiel war aufgrund des U20-Länderspiels in Ahlen verschoben worden.