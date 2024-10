Die Spitze in der Oberliga Westfalen rückt immer weiter zusammen. Der ASC 09 muss dabei eine empfindliche Niederlage hinnehmen.

In der ersten Halbzeit schien sich in der Oberliga Westfalen am 11. Spieltag alles in geregelten Bahnen zu bewegen. Aber in den zweiten 45 Minuten nahmen beinahe alle Partien noch einmal ordentlich Fahrt auf.

Ganz zum Leidwesen der SG Wattenscheid 09. Waren sie noch durch einen Treffer von Tim Kaminski beim SC Verl II mit 1:0 in die Pause gegangen (34.), drehten die Hausherren das Spiel nicht nur. Sie schenkten der SGW sogar vier Tore ein. Das 1:4 war nun die zweite Niederlage in Folge für die Wattenscheider nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage.

So eine Serie hält nun der SV Schermbeck. Gegen den ASC 09 Dortmund war es das gleiche Lied. Erst ging der ASC in Führung, die der SVS noch vor der Pause ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit spielte sich die Mannschaft von Trainer Engin Yavusaslan aber in einen Rausch. Am Ende hieß es 5:1 gegen den Aufstiegsaspiranten.

Einen kleinen Befreiungsschlag konnte Concordia Wiemelhausen feiern. Die Bochumer setzten sich mit 2:1 gegen Eintracht Rheine durch und springen so auf den 17. Platz.

Dahinter stehen Victoria Clarholz und der TuS Bövinghausen. Die Dortmunder verloren bei Westfalia Rhynern mit 0:2 (0:1). Die Westfalia konnte so auf den zweiten Tabellenplatz springen. An der Spitze steht der VfL Bochum II dank des besseren Torverhältnisses.

Clarholz entführte einen Punkt von der SpVgg Erkenschwick. Es war das einzige Spiel des Spieltags ohne Tore. Die "Schwicker" konnten die Vielzahl ihrer Chancen einfach nicht nutzen.

Das machte Preußen Münster II etwas besser. Sie setzten sich mit 5:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl durch. Schon in der ersten Halbzeit hatte die Zweitvertretung mit 2:0 geführt.

So hieß auch das Endergebnis zwischen der SpVgg Vreden und den Sportfreunden Siegen. Die Gäste arbeiteten sich durch den 2:0-Sieg auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Sportfreunde sind so wieder mitten drin im Aufstiegsrennen.

Da musste der 1. FC Gievenbeck etwas abreißen lassen. Im Duell mit Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen erkämpften sie sich aber immerhin noch einen Punkt. Ahlen hatte zuvor ein 0:1 in ein 2:1 gedreht, ehe in der 77. Minute Gievenbeck noch ausgleichen konnte.

Der Spieltag in der Übersicht SC Verl II - SG Wattenscheid 09 4:1 (0:1) 1. FC Gievenbeck - Rot Weiss Ahlen 2:2 (1:2) SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 (1:1) Concordia Wiemelhausen - Eintracht Rheine 2:0 (0:0) SpVgg VReden - Sportfreunde Siegen 0:2 (0:1) Westfalia Rhynern - TuS Bövinghausen 2:0 (1:0) Preußen Münster II - SG Finnentrop/Bamenohl 5:0 (2:0) Spvgg Erkenschwick - Victoria Clarholz 0:0 VfL Bochum II - SV Lippstadt 2:0 (1:0) spielfrei: TuS Ennepetal

Bereits am Samstag setzte sich der VfL Bochum II mit 2:0 gegen den Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt durch und blieb somit auch im fünften Heimspiel ohne Niederlage.