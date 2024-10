Die U21 des VfL Bochum hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen den SV Lippstadt zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Oberliga Westfalen gesetzt.

Während der VfL Bochum in der Bundesliga die nächste Niederlage einstecken musste, machte es die Zweitvertretung in der Oberliga Westfalen besser: Mit 2:0 (1:0) besiegte die U21 des VfL am Samstagnachmittag (19. Oktober) den Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt.

Profi Agon Elezi (22.) und Semin Kojic (56., FE) erzielten die Treffer für die Bochumer, die damit auch ihr fünftes Heimspiel gewinnen konnten und sich zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze setzten. Am Sonntag könnte die Konkurrenz den VfL allerdings wieder vom Platz an der Sonne verdrängen.

Neben dem Nordmazedonier Elezi standen auch Mohammed Tolba, der wie angekündigt sein Comeback gab nach seinem Kreuzbandriss, Niklas Jahn und Lennart Koerdt in der Startelf, die allesamt Teil des Profi-Kaders sind. Nicht gegen Lippstadt dabei war Trainer Heiko Butscher, der von seinem Assistenten Marc-Andre Kruska vertreten wurde.

"Wir sind in der Anfangsphase nicht so gut ins Spiel gekommen, hatten viele Ballverluste, gegen den Ball hatten wir auch ein paar Probleme. Aber nach 15, 20 Minuten haben wir besser ins Spiel gefunden und machen das 1:0. Nach dem Tor waren wir ganz gut in der Partie", fasste Kruska die erste Halbzeit zusammen.

Der 37-jährige Ex-Profi ergänzte: "In der zweiten Halbzeit ist das Spiel etwas vor sich hingeplätschert, auf beiden Seiten gab es nicht viele Torchancen und es spielte sich viel im Mittelfeld ab. Mit dem 2:0 war das Spiel eigentlich durch. Am Ende hatten wir noch ein bisschen Glück und einen sehr starken Torwart, der noch einige Bälle gut gehalten hat. Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg mit einer nicht so guten Leistung." mit gp

So spielte der VfL II gegen den SV Lippstadt:

VfL: Rölleke - Tasic, Grote, Tolba (46. Hülsenbusch), Bernsdorf - Elezi (77. Dreca), Holtkamp (86. Nijke Nana), Jahn, Koerdt (89. Erdelkamp) - Heuser (62. Özdemir), Kojic

Tore: 1:0 Elezi (22.), 2:0 Kojic (56., FE)