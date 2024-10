Der FC Energie Cottbus reist am Samstag (2. November, 14 Uhr) zu Rot-Weiss Essen. Vor dem Spiel sprach FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz.

Der FC Energie Cottbus reist am Samstag (2. November, 14 Uhr) als Tabellenführer zu Rot-Weiss Essen. 800 Fans werden den Aufsteiger ins Stadion an der Hafenstraße begleiten.

Auf der Pressekonferenz sprach Energie-Erfolgstrainer Claus-Dieter Wollitz über...

... die Personallage: "Phil Halbauer musste am Donnerstag das Training abbrechen. Er hat Adduktorenprobleme. Auf Anraten des Arztes wird er zu hause bleiben. So eine lange Busfahrt macht für Phil keinen Sinn. Das würde die Verletzung nur verschlimmern. Joshua Putze befindet sich derweil wieder im Training, steht aber für das Essen-Spiel noch nicht zur Verfügung. Des Weiteren sind alle Spieler einsatzfähig."

... die sportliche Aufgabe in Essen: "Ich glaube, dass bei Rot-Weiss Essen die eine oder andere Problematik auch dadurch entstanden ist, weil sie Spieler nach und nach dazugeholt haben. Im Sommer konnten sie einige Personalien nicht vollenden. Dann ist das nicht ganz so einfach, wenn du keine so eingespielte Mannschaft hast und keine automatisierten Abläufe. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass sie auch sehr gut spielen können - wie in Dresden. Ich sehe RWE allen voran in der vertikalen Spielweise sehr gut. Sie rotieren auch sehr viel während eines Spiels. Sie verfügen über viel Schnelligkeit auf den Flügeln. Wir haben das so analysiert, dass wir sie nach der Qualität und nicht nach den Ergebnissen beurteilen."

... die Hafenstraße: "Die Hafenstraße ist etwas ganz Besonderes. Es ist mit das leidenschaftlichste und emotionalste Publikum in der ganzen Geschichte. Es ist immer etwas sehr Spezielles dort zu spielen. Um an der Hafenstraße zu bestehen, brauchen wir aus meiner Sicht eine Top-Organisation und ein gutes Pressing. Zudem brauchen wir genau dieselbe Intensität wie in den letzten Spielen. Ich sehe da ein 50:50-Spiel auf uns zukommen."

... die Tabellenführung: "Das ist wirklich kein Thema. Wenn wir gewisse Voraussetzungen erfüllen, dann können wir Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Wir sollten die Tabellensituation am 12. Spieltag komplett ausblenden und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir haben viele gute Auswärtsspiele wie in Aue, Osnabrück, Verl oder Hannover absolviert. Auch in Essen wollen wir ein gutes Auswärtsspiel machen."

... die Tabelle im Allgemeinen: "Ich denke, dass Rostock und Osnabrück Vereine sind, die andere Ambitionen haben - unabhängig davon, dass sie Zweitliga-Absteiger sind. Ich glaube, dass wir auch jüngst im Pokal gesehen haben, welche Wucht Dynamo Dresden hat. Und Arminia Bielefeld hat auch im DFB-Pokal gezeigt, was sie drauf haben. Dresden und Bielefeld sind dann auch die beiden Mannschaften, gegen die wir berechtigterweise verloren haben. Ingolstadt sehe ich auch weit oben. Auf der anderen Seite zeigt die Tabelle auch, dass in jedem Spiel etwas möglich ist. Man sieht aber auch, dass manche Vereine die Ruhe verlieren und schon Trainer gewechselt haben oder wo Trainerkollegen gefährdet sind. Das kommt davon, weil viele Klubs intern sehr hohe Erwartungen haben, aber sich extern wegducken. Bei uns gibt es das nicht. Wir sammeln Punkte gegen den Abstieg und konzentrieren uns immer nur auf das nächste Spiel. Wenn es um den Abstieg geht, dann wird es Mannschaften treffen, die überhaupt nicht damit rechnen - so wie im letzten Jahr den MSV Duisburg. Ich füge gerne noch etwas hinzu, was, ich glaube, dass das der Trainer von Karlsruhe, gesagt hat: Gemessen an den Möglichkeiten im Verein sollte jeder Trainer beurteilt werden."

Wenn dieser Torwart nicht einen Preis hat, dann weiß ich nicht, wer einen Preis haben soll. (...) Dennoch waren wir schlau genug, um ihn vertraglich bis weit über 2026 zu binden. Nicht, dass die Leute meinen, dass man mit den kleinen Cottbusern das einfach so für einen kleinen Preis machen kann. Claus-Dieter Wollitz

... Torwart Elias Bethke: "Ich glaube, dass er Noten-Bester in der 3. Liga ist. Und in der 3. Liga gibt es viele gute Torhüter, wie auch am Samstag Essens Jakob Golz. Bethke hat aber einen Vorteil: Er ist so bescheiden, dass habe ich selten erlebt. Er wird in seiner Karriere auf jeden Fall höher als in der 3. Liga spielen. Das sind Fakten. Hinter den Kulissen gibt es auch Interessenten. Aber sie werden Bethke nicht für einen Schnapperpreis kriegen. Da gibt es ein Schutzschild. Wenn dieser Torwart nicht einen Preis hat, dann weiß ich nicht, wer einen Preis haben soll. Das Preisschild ist weitaus höher als bei Alexander Meyer (wechselte für rund 400.000 Euro zum VfB Stuttgart, Anm. d. Red.). Wir haben ihn schweren Herzens abgegeben. Ich will hier keine Preis-Treiberei machen. Ich würde Elias Bethke am liebsten jahrelang hier behalten. Aber davon sind wir noch aufgrund der Infrastruktur weit entfernt. Wenn ein Torwart so ein Talent ist, dann ist klar, dass der Weg irgendwann nach oben geebnet ist. Dennoch waren wir schlau genug, um ihn vertraglich bis weit über 2026 zu binden. Nicht, dass die Leute meinen, dass man mit den kleinen Cottbusern das einfach so für einen kleinen Preis machen kann."