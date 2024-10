Die Spielvereinigung Schonnebeck spielt bis dato eine echte Sahne-Saison. Kein Wunder, dass sich mittlerweile sehr viele Scouts am Schetters Busch gerne blicken lassen.

Wie ist das mit dem Erfolg und der Kehrseite der Medaille? Richtig: Erfolgreiche Mannschaften verlieren im Normalfall seine besten Spieler an höherklassige und finanzkräftigere Klubs. Das ist Usus im Fußballgeschäft und allgemein in der Sportwelt.

Das bekommt aktuell auch die Spielvereinigung Schonnebeck zu spüren. Hier haben sich gleich mehrere Talente in den Fokus von Profimannschaften und allen voran deren U23-Vertretungen gespielt. In den letzten Wochen und Monaten wurden sehr viele Scouts bei den Heimspieler der SVS am Schetters Busch gesichtet.

Besonders ins Auge sind den Talentspähern Arne Wessels und Conor Tönnies, Sohn von Schonnebeck-Trainer-Urgestein Dirk Tönnies, ins Auge gefallen.

Erst am Donnerstagmorgen (31. Oktober) hatte RevierSport berichtet, dass das Tauziehen um Linksaußen Arne Wessels (18 Jahre alt) wohl entschieden ist - zugunsten der Drittliga-Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Dortmund. Der BVB II setzte sich hier nach unseren Informationen unter anderem gegen Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen, aber auch gegen etliche U23-Mannschaften wie zum Beispiel Fortuna Düsseldorf II durch.

Kommen wir zum gleichaltrigen Wessels-Kumpel Tönnies junior - und hier kommt die Fortuna wieder ins Spiel. Denn wie RevierSport erfuhr, hat sich der umworbene Mittelstürmer Tönnies - zwölf Spiele, sechs Tore, vier Vorlagen - eben für die Regionalligamannschaft von Zweitligist Fortuna Düsseldorf entschieden. Wie im Fall von Wessels - soll es hier auch nur noch um die Ablösemodalitäten gehen, bevor Tönnies junior ab dem 1. Juli 2025 einen langfristigen Vertrag in der NRW-Landeshauptstadt unterschreibt.

An Connor Tönnies, dessen unorthodoxe Spielweise stark an Bayern Münchens Thomas Müller erinnert, waren nach unseren Informationen auch Rot-Weiss Essen, FC Schalke 04 II und der 1. FC Köln II interessiert. Ein Wechsel nach Düsseldorf macht durchaus Sinn. Fortuna II fischt gerne im Oberliga-Becken und viele Spieler konnten in den letzten Jahren den Sprung zu den Profis schaffen. Vielleicht wird der Noch-Schonnebecker der Nächste sein, der in Düsseldorf über die U23 den Sprung zu den Profis packt.