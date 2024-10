Die Spielvereinigung Schonnebeck führt die Tabelle in der Oberliga Niederrhein an. Die Kehrseite des Erfolgs: Leistungsträger haben sich ins Rampenlicht gespielt.

Arne Wessels. Dieser Name ist mittlerweile wohl jedem Scout in Nordrhein-Westfalen ein Begriff.

Der 18-Jährige steht mit der Spielvereinigung Schonnebeck auf Platz eins der Oberliga Niederrhein und gilt als absoluter Rohdiamant in den Reihen der Essener Mannschaft.

47 Tore hat die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies bisher geschossen. Linksaußen Wessels war sage und schreibe an 29 Treffern beteiligt. Er erzielte 18 Buden und bereitete elf weitere Tore vor. Kein Wunder, dass an dem 18-jährigen Schonnebecker Juwel sehr viele Klubs dran sind - RevierSport berichtete bereits Ende September über das rege Interesse.

Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Düsseldorf II, FC Schalke 04 II, Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiss Essen haben an vorderster Front ein Auge auf den Schonnebecker geworfen.

Rot-Weiss Essen hatte Wessels in die VIP-Räumlichkeiten eingeladen

Wessels war am Mittwoch - 25. September 2024 - beim 3:1-Sieg von RWE über die Zweitvertretung von Borussia Dortmund im Stadion an der Hafenstraße. Auf Einladung von Rot-Weiss Essen. In den Stadion-Räumlichkeiten kam es auch zu einem ersten intensiven Austausch zwischen Essens Sportdirektor Christian Flüthmann, Kaderplaner Marcus Steegmann sowie Schonnebeck-Flügelflitzer Wessels und dessen Berater Jürgen Rehberg.

"Wie Sie wissen, beteilige ich mich ungern an öffentlichen Spekulationen. Sie können aber davon ausgehen, dass wir nicht zuletzt durch Timo Brauer sehr gute Kontakte nach Schonnebeck haben", sagte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, gegenüber dieser Redaktion.

Doch trotz der Bemühungen wird Wessels nicht zu RWE wechseln. Denn er hat sich nach unseren Infos für den Gegner entschieden - heißt: für Borussia Dortmund II.

Wie RS erfuhr, hat Wessels den Dortmundern bereits mündlich zugesagt. Es fehlen nur noch die Unterschriften unter dem langfristigen Arbeitspapier, das ab dem 1. Juli 2025 gültig sein und sich mindestens auf drei Jahre belaufen soll.

Schonnebeck und die Dortmunder müssen sich nur noch über die Ablöse - Wessels besitzt am Schonnebecker Schetters Busch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 - einig werden.