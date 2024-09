Die Spielvereinigung Schonnebeck spielt bis dato eine bärenstarke Saison in der Oberliga Niederrhein. Erfolg macht bekanntlich sexy. Drei Spieler wecken Begehrlichkeiten.

Sieben Spiele, sechs Siege, ein Remis und das bei einem Torverhältnis von 31:5 Treffern: Die Spielvereinigung Schonnebeck steht auf Platz eins der Oberliga Niederrhein und sorgt Woche für Woche für ein Offensiv-Spektakel.

Wie stark die Schonnebecker Angriffsreihe um Arne Wessels, Conor Tönnies und Artur Golubytskij ist, das erfuhr jüngst der Mülheimer FC 97. Im Nachbarschaftsduell Essen gegen Mülheim wurde der MFC mit 7:0 von der Sportanlage am Schettersbusch gefegt.

Das Trio hat neben der Offensivqualität noch eines gemeinsam: Die drei Spieler werden auch von höherklassigen Vereinen umworben. Während Golubytskij nach unseren Informationen das Interesse einiger Regionalliga-Klubs wie Fortuna Düsseldorf II oder dem 1. FC Bocholt geweckt hat, ist die Liste der Interessenten bei Wessels und Tönnies noch länger.

Wie dieses Portal erfuhr, will sich auch Drittligist Rot-Weiss Essen die Dienste von Arne Wessels sichern. Auch Tönnies ist an der Hafenstraße ein Thema. Wobei das erste Treffen zwischen RWE und Wessels bereits stattfand. Tönnies war nicht vor Ort.

Wessels war am Mittwoch - 25. September 2024 - beim 3:1-Sieg von RWE über die Zweitvertretung von Borussia Dortmund im Stadion an der Hafenstraße. Auf Einladung von Rot-Weiss Essen. In den Stadion-Räumlichkeiten kam es auch zu einem ersten intensiven Austausch zwischen Essens Sportdirektor Christian Flüthmann, Kaderplaner Marcus Steegmann sowie Schonnebeck-Flügelflitzer Wessels und dessen Berater Jürgen Rehberg.

Aber: RWE hat auf jeden Fall eine große Konkurrenz. Denn nach unseren Informationen sind auch Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Düsseldorf II, FC Schalke 04 II und auch Borussia Mönchengladbach II an Wessels interessiert. Bei Tönnies sind es RWE, zudem Schalkes und Düsseldorfs U23. Im letzten Sommer soll zudem der 1. FC Köln an beiden Akteuren interessiert gewesen sein.

Aus dem Schonnebecker Umfeld der Spieler ist zu hören, dass beide am liebsten den nächsten Schritt gemeinsam gehen würden. Doch das Duo Wessels/Tönnies weiß auch, dass das Fußballgeschäft kein Wunschkonzert ist.