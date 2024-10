Der VfL Bochum II festigt seinen Spitzenplatz in der Oberliga Westfalen. Aber die Konkurrenz lauert.

Eine Nacht standen die Sportfreunde Siegen an der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen. Aber nur wenige Stunden später steht dort wieder der VfL Bochum II. Die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher setzte sich bei Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen mit 3:1 (3:0) durch.

Dabei profitierten die Bochumer vor allem von einer starken ersten Hälfte und Ahlenern, die über weite Strecken keine Gegenwehr leisteten. Zu allem Überfluss sah RWA-Trainer Björn Joppe nach einem Wortgefecht mit dem Schiedsrichter kurz nach dem Halbzeitpfiff noch die Rote Karte. Der Treffer von Ahlens Neuzugang Marvin Pourié per Elfmeter kam zu spät (82.), um noch etwas Zählbares mitzunehmen.

Wie sich eine Niederlage anfühlt, scheint beim SV Schermbeck nun schon beinahe vergessen. Das Team von Engin Yavuzaslan gewann durch das 2:1 bei Eintracht Rheine auch das sechste Liga-Spiel in Folge und klopft so langsam an die Spitzengruppe der Liga an.

Von dort verabschiedet sich langsam der ASC 09 Dortmund. Die Aplerbecker verloren gegen Aufsteiger SC Verl II nach einer frühen Führung noch mit 1:2.

Zum dritten Mal in Folge ohne Punkte stand auch die SG Wattenscheid 09 am Sonntagnachmittag da. Die SGW musste sich Preußen Münster II mit 1:3 geschlagen geben. Das Tor von Robert Nnaji zum zwischenzeitlichen 1:1 (42.) war schlussendlich zu wenig. Hier geht es zum RS-Ticker zum Nachlesen.

TuS Ennepetal ließ sich ebenso wenig von einem Ausgleich aus der Fassung bringen. Das Team von Trainer Sebastian Westerhoff gewann gegen die SpVgg Vreden doch noch mit 3:1 (2:1), verlor in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit aber noch Duje Goles durch Gelb-Rot.

Kampfgeist bewies indes die Spvgg Erkenschwick. Nach 20 Minuten lagen sie mit 0:2 bei der SG Finnentrop/Bamenohl zurück. Noch vor der Pause erzielte Arda Nebi den Anschlusstreffer, Finn Wortmann sicherte den "Schwickern" noch das Unentschieden.

Der Spieltag in der Übersicht TuS Bövinghausen - 1. FC Gievenbeck 3:3 (1:1) Victoria Clarholz - Westfalia Rhynern 1:0 (1:0) Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 (4:0) Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum II 1:3 (0:3) Eintracht Rheine - SV Schermbeck 1:2 (1:0) ASC 09 Dortmund - SC Verl II 1:2 (1:1) TuS Ennepetal - SpVgg Vreden 3:1 (2:1) SG Wattenscheid 09 - Preußen Münster II 1:3 (1:1) SG Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Erkenschwick 2:2 (2:1) spielfrei: SV Lippstadt

Bereits am Samstag waren drei Partien über die Bühne gegangen. Dabei mussten zwei Spotzenteams Federn lassen. Der 1. FC Gievenbeck kam nicht über ein 3:3 beim TuS Bövinghausen hinaus. Westfalia Rhynern verlor bei Victoria Clarholz sogar mit 0:1.

Nutznießer waren die Sportfreunde Siegen, die nach dem 6:0 gegen Concordia Wiemelhausen sogar an die Tabellenspitze stehen.