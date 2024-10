Die Sportfreunde Siegen beenden ihre Negativ-Serie vor heimischem Publikum. Der Lohn dafür ist die Tabellenführung der Oberliga Westfalen.

Vier Spiele lang warteten die Sportfreunde Siegen in der Oberliga Westfalen auf einen Heimsieg - doch dann kam der Samstagabend. Gegen Aufsteiger Concordia Wiemelhausen feierte die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer einen klaren 6:0 (4:0)-Sieg. Dadurch endete nicht nur die Negativ-Serie, die Sportfreunde konnten so auch zumindest bis zu den Spielen an diesem Sonntag (27. Oktober) die Tabellenspitze erobern.

"Ich bin hochzufrieden. Für das Torverhältnis sind sechs Tore natürlich sehr gut, aber unter dem Strich gilt Sieg ist Sieg. Es ging heute einzig und allein um die drei Punkte. Es freut mich sehr, dass die Jungs sich heute für ihre intensive Arbeit belohnt haben", sagte Nehrbauer nach dem Kantersieg.

Allerdings dauerte es gut 20 Minuten, bis der Siegener Express ins Rollen kam. Dann schlug Sommer-Neuzugang Derrick Kyere innerhalb kürzester Zeit doppelt zu. "Ich wollte heute unbedingt mein erstes Tor im Leimbachstadion machen. Umso schöner war es, gleich einen Doppelpack zu machen. Das macht Bock auf mehr."

Cagatay Kader (39.) und Shaibou Oubeyapwa (45.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse im Leimbachstadion. "Mit dem 1:0 war die Büchse dann geöffnet und wir bekamen die Räume, die wir mit unseren Qualitäten bespielt haben", sagte Nehrbauer. "Concordia hat uns den Gefallen getan, mitzuspielen."

Nachdem Wiemelhausen-Trainer Carsten Droll zur Halbzeit gleich dreifach wechselte, beruhigte sich das Geschehen etwas. Georgios Mavroudis (74.) und erneut Oubeyapwa (82.) besorgten den Endstand. "Wir haben uns für die letzten Wochen belohnt", erklärte Nehrbauer.

Am kommenden Spieltag muss Siegen zum SV Schermbeck (3. November, 14.30 Uhr). Concordia Wiemelhausen empfängt zeitgleich den TuS Ennepetal.

So spielten sie:

Sportfreunde Siegen: Weis - Mayer, Nabesaka (65. Hodroj), Ticha, Tomas - Dej (81. Scheld), Krämer - Kyere (65. Werlein), Mavroudis (75. El Chaabi), Oubeyapwa - Kader (69. Schardt)

Wiemelhausen: Schmidt - Hoffmann, Nkam, Tüysüz, Yerli (65. Schmidt) - Gumpert (46. Park), Ruppert, Uzunbas (75. Noack), Zippel (46. Kellner), Öztürk - Lahchaychi (46. Hauswerth)

Tore: 1:0 Kyere (23.), 2:0 Kyere (29.), 3:0 Kader (39.), 4:0 Oubeyapwa (45.), 5:0 Mavroudis (74.), 6:0 Oubeyapwa (82.)

Zuschauer: 1773

Schiedsrichter: Martin Gratzla