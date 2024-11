Der ETB Schwarz-Weiß Essen erwartet am Sonntag (3. November, 14 Uhr) in Spiel eins nach dem Rücktritt von Damian Apfeld Germania Ratingen 04/19.

ETB gegen Ratingen: Am Sonntag heißt das Trainerduell nicht, wie vielleicht erwartet, Damian Apfeld gegen Christian Dorda, sondern Julian Stöhr gegen Peter Radojewski. Sowohl bei den schwarz-weißen aus Essen als auch bei der Germania 04/19 kam es in den letzten Tagen zu einem Trainerwechsel.

Nach dem Rücktritt von Apfeld beim ETB Schwarz-Weiß Essen hat der bisherige Co-Trainer Stöhr am Anfang der Woche den Posten als Cheftrainer bei den Schwarz-Weißen übernommen.

Am Sonntag (3. November, 14 Uhr) steht für ihn und seine Mannschaft direkt ein schweres Spiel in der Oberliga Niederrhein an, denn Ratingen 04/19 gibt seine Visitenkarte am Uhlenkrug ab.

In die Saison 2024/25 legte Ratingen 04/19 einen Traumstart hin und konnte die ersten vier Spiele alle für sich entscheiden. Seitdem läuft es aber nicht mehr richtig rund, denn in den letzten acht Partien konnte das Team nur einen Sieg und zwei Unentschieden holen. Das hatte zur Folge, dass sich Ratingen am Mittwoch von Chefcoach Christian Dorda trennte. Peter Radojewski übernahm bei der Germania. Zurzeit liegen die Gäste der Schwarz-Weißen mit 17 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

"Wir haben Videomaterial von Ratingen gesichtet, uns entsprechend vorbereitet und hatten im Trainerteam schon alles besprochen. Ob das nach der Trainerentlassung aber jetzt am Sonntag alles so kommt, wie es in den letzten Spielen war, wird man unter dem neuen Cheftrainer dann sehen. Wir müssen dadurch auf jeden Fall flexibler im Spiel agieren. Aber ansonsten schauen wir mehr auf uns. Auf unsere Stärken und unser Spiel mit Ball. Wir wollen beim dritten Spiel auf unserem neuen Rasen den ersten Sieg holen und endlich auch mal ein Topteam schlagen", sagt Stöhr vor seinem ETB-Cheftrainer-Debüt.

In Spiel eins als Chefcoach wird Stöhr auf Robin Urban, Armen Shavershyan, Florian Usein und Denzel Oteng Adjei verletzungsbedingt verzichten müssen. Der Einsatz von Jan Corsten ist noch fraglich.