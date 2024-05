Bei Schalke 04 bleibt nach dieser Saison kein Stein auf dem anderen. Marcin Kaminski blieb bisher von Diskussionen verschont.

Probleme hatte der FC Schalke 04 in der gerade abgelaufenen Saison viele - eins davon: Lange fanden die Trainer Thomas Reis (bis September) und Karel Geraerts (ab Oktober) keine funktionierende Einheit. Insgesamt 35 Spieler kamen in den 34 Pflichtspielen zum Einsatz - und der mit den meisten Partien war Innenverteidiger Marcin Kaminski. 32 Spiele bestritt der 32-Jährige, der schon in der Aufstiegssaison 2023/2024 Schalkes Dauerbrenner war - 2855 Spielminuten bedeuten ebenso Platz eins. Und doch stellen sich die Fans im Rahmen des Rauswurf-Spektakels dieser Tage eine Frage: Bleibt Marcin Kaminski?

Bisher blieb er von einem Einzelgespräch mit Vorstandschef Matthias Tillmann oder Sportdirektor Marc Wilmots verschont. Viele Spieler sind schon weg, sechs mit noch gültigen Verträgen sollen weg. Auch im Trainerteam und im Staff gibt es zahlreiche Änderungen. Kaminskis Vertrag gilt noch ein Jahr bis Juni 2025 - auch wenn dies die Schalker bisher noch nicht offiziell verkündet haben.

Der ehemalige polnische Nationalspieler hatte vor einem Jahr einen Einjahresvertrag unterschrieben, der eine leistungsbezogene Klausel unterschrieben hatte, die beinhaltete, dass sich der Vertrag um ein Jahr verlängert, wenn Kaminski eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreicht. Das schaffte er frühzeitig, die Verlängerung hätte aber keine Gültigkeit für die Dritte Liga gehabt. Erst mit dem vollbrachten Klassenerhalt hatte Kaminski Gewissheit.

Wie es mit Kaminski weitergeht, ist aber offen wie so vieles auf Schalke. In der Mannschaft wurde er stets respektiert, bei den Fans war er stets umstritten, weil ihm das Tempo fehlte.

Alle Schalke-Spieler, die über 2000 Minuten in Pflichtspielen dabei waren

Marcin Kaminski 2855 Minuten

Kenan Karaman 2560 Minuten

Paul Seguin 2353 Minuten

Ron Schallenberg 2325 Minuten

Tomas Kalas 2167 Minuten

Simon Terodde 2117 Minuten

Thomas Ouwejan 2058 Minuten