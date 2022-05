Schalke: Sieben Tore in der Oberliga! U23 holt den nächsten neuen Spieler

Die U23 des FC Schalke 04 hat zu Wochenbeginn den vierten externen Zugang vorgestellt. Diesmal kommt der neue Mann aus der Oberliga Westfalen.

Nach Tim Albutat (zuletzt vereinslos), Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam II) und Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen) sowie den beiden Eigengewächsen Arbnor Aliu, Elias Kurt (beide eigene U19) hat der FC Schalke 04 II den nächsten Neuzugang für die Saison 2022/2023 vorgestellt.

Akbar Tchadjobo trägt zukünftig das blau-weiße Trikot der Schalker U23. Der 19-Jährige wechselt von der U21-Oberligamannschaft des SC Paderborn in die Knappenschmiede zur U23-Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel.

FC Schalke 04 II Zugänge: Tim Albutat (zuletzt vereinslos), Arbnor Aliu, Elias Kurt (beide eigene U19), Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam II), Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen), Akbar Tchadjobo (SC Paderborn II). Abgänge: Hans Anapak, Mateo Aramburu, Mika Hanraths, Topaz Kronmüller, Björn Liebnau, Mikail Maden, Jordy Mfundu, Felix Wienand, Michael Zadach, Leo Scienza, Diamant Berisha (alle Ziel unbekannt), Franck Tehe (TSV Steinbach Haiger).

In der Jugend schnürte der Offensivspieler seine Fußballschuhe für Arminia Bielefeld. Nachdem er bei den Ostwestfalen bis zur U19 alle Jugendmannschaften durchlaufen hatte, wechselte er im vergangenen Sommer zur U21 des Zweitligisten SC Paderborn. In der Oberliga Westfalen schoss Tchadjobo in der abgelaufenen Saison in 16 Einsätzen sieben Tore und legte zwei Treffer auf. Nun geht es für ihn in der Regionalliga bei der U23 des FC Schalke 04 weiter.