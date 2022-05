BVB und Hertha: Tauziehen um Keeper wohl beendet

Der eigentlich fixe Wechsel von Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund schien zuletzt fraglich. Doch jetzt haben sich die Parteien Berichten zufolge geeinigt.

Wechselt Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund - oder doch nicht? Die Frage stand zuletzt im Raum, nachdem die Berliner den Torhüter trotz seines eigentlich schon feststehenden Abschiedes plötzlich doch behalten wollten. Doch nun haben sich beide Vereine offenbar geeinigt. Wie transfermarkt.de und der Kicker berichten, läuft Lotka in der kommenden Saison für den BVB auf. Das ist das Ergebnis von Gesprächen der Klubs.

Hintergrund: Anfang März hatten beide Vereine den Wechsel offiziell gemacht. Lotka war in Dortmund vorrangig für die U23-Reserve aus der 3. Liga eingeplant. Zu dem Zeitpunkt war allerdings noch nicht zu ahnen, dass Lotka in den folgenden Wochen eine steile Entwicklung hinlegen würde. Aufgrund von Personalproblemen rückte der gebürtige Duisburger ins Tor des Bundesliga-Teams. Dabei war er in der Hauptstadt ursprünglich die Nummer fünf in der Torhüter-Rangordnung, kam in der Regionalliga zum Einsatz.

Hertha wollte trotz BVB-Wechsel mit Lotka verlängern

Lotka nutzte seine Chance und zeigte starke Auftritt bei den Profis. So stark, dass die Berliner laut Berichten eine Vertragsklausel aktivierten, die das Arbeitspapier des polnischen U21-Keepers um ein Jahr verlängern sollte. Dabei hatte Lotka bereits beim BVB unterschrieben. "Das wird jetzt ein juristisches Ding", sagte Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic damals.

Doch nun scheint die Alte Dame einen Rückzieher gemacht und damit auch eine mögliche Auseinandersetzung vor Gericht abgewendet zu haben. "Ich weiß noch nicht, was passiert", hatte der 20 Jahre alte Keeper selbst nach dem Berliner Sieg in der Relegation gegen den Hamburger SV (2:0) am Montagabend gesagt. Tags darauf scheint seine Zukunft endgültig geklärt.

Spannend bleibt, ob die Borussia Lotka trotz seiner Leistungen vorrangig im Drittliga-Team einplanen wird oder ihm eine andere Rolle zuteilt. Bei den Profis ist Gregor Kobel die unangefochtene Nummer eins, dazu soll Jahn Regensburgs Alexander Meyer vor einem Wechsel nach Dortmund stehen. Luca Unbehaun komplettiert das Torhüter-Gespann des Revierklubs.