1. FC Düren: Erster Zugang des Aufsteigers bringt 144 Regionalliga-Einsätze mit

Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren hat sich mit einem erfahrenen Mittelfeldspieler verstärkt. Er kommt von einem Absteiger.

Als Meister der Mittelrheinliga hat der 1. FC Düren ein Ticket für die Regionalliga West gelöst und ist in der kommenden Saison viertklassig unterwegs. Auf der Suche nach Verstärkungen hat der Verein kürzlich erstmals Vollzug vermeldet. Meik Kühnel kommt vom FC Wegberg-Beeck.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung mit nach Düren. 144 Einsätze in der Regionalliga West hat er bereits absolviert - für den Wuppertaler SV, Alemannia Aachen und Wegberg-Beeck. Sieben Tore und 22 Vorlagen gelangen Kühnel dabei. In der vergangenen Saison bestritt er 32 Partien für Wegberg-Beeck, das den umgekehrten Weg von Düren nimmt und in die Mittelrheinliga abgestiegen ist.





"Er ist eine Bereicherung und passt menschlich und auch sportlich absolut in unsere Mannschaft", wird Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig zur Kühnel-Verpflichtung zitiert. Der neue Mann selbst bezeichnete den 1. FC als "aufstrebenden Verein in der Region. Ich brenne darauf, mit dieser Mannschaft in der Regionalliga die Klasse so früh wie möglich zu halten."