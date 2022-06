Ex-Schalker Jonjoe Kenny vor Rückkehr in die Bundesliga

Der Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny kehrt in die Bundesliga zurück - aber nicht zu seinem früheren Klub FC Schalke 04.

Zwei Jahre nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 steht Jonjoe Kenny offenbar vor der Rückkehr in die Bundesliga. Auf ein Comeback in Gelsenkirchen können sich die Fans der Königsblauen allerdings keine Hoffnungen machen.

Vielmehr wird der inzwischen 25 Jahre alte Rechtsverteidiger zu Hertha BSC wechseln, darüber berichteten englische Medien und die Bild-Zeitung. Demnach soll der Wechsel bereits perfekt sein. Kennys Vertrag beim Premier-League-Klub FC Everton läuft am 30. Juni aus, eine Ablösesumme müssen die Berliner also nicht bezahlen. Anfang dieser Woche soll der Wechsel verkündet werden.

Ex-Schalker Kenny deutete Deutschland-Wechsel an

Der Engländer soll die rechte Defensivbahn des Relegationsteilnehmers der abgelaufenen Saison verstärken. Dass Kenny durchaus einen Gewinn für einen Bundesligisten darstellen kann, bewies er bereits in der Saison 2019/20. Auf Leihbasis kam er von Everton zu Schalke, entwickelte sich auf Anhieb zum Stammspieler und Fanliebling. 31 Einsätze mit zwei Toren und drei Vorlagen bestritt Kenny für S04.

Seine Zeit im Ruhrgebiet scheint Kenny in guter Erinnerung zu tragen. "Ich habe mich von Beginn an dort wohlgefühlt", hatte er kürzlich in einem Sport1-Interview erzählt. "Die Verantwortlichen, das Trainerteam, meine Mitspieler, alle haben mich von Tag 1 an super aufgenommen, haben mir Vertrauen geschenkt. Und ich habe mein Bestes gegeben, das Tag für Tag zurückzuzahlen."

15 Einsätze für den FC Everton in 2020/21

Nach einer Spielzeit im königsblauen Trikot kehrte Kenny nach Liverpool zurück, spielte später leihweise für Celtic Glasgow in Schottland. In der abgelaufenen Saison trug er dann wieder das Trikot seines Heimatklubs Everton. 15 Mal stand er in der Premier League für den Fast-Absteiger auf dem Rasen (elfmal von Beginn an).

Im Sport1-Interview sagte Kenny neulich, dass es neben Schalke "viele interessante Vereine in Deutschland" gebe. Hertha BSC zählt seiner Meinung nach anscheinend dazu.