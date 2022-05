Erst am Samstag feierte der SV Rödinghausen noch den Westfalenpokal-Sieg. In Münster gewann der SVP nach Elfmeterschießen gegen die Preußen. Am Montag wurden dann neun Spieler verabschiedet.

Was war das nur für ein großer Erfolg für den SV Rödinghausen? Vor über 6000 Zuschauern gewannen die Ostwestfalen beim SC Preußen Münster das Finale im Westfalenpokal und qualifizierten sich zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für den attraktiven und lukrativen DFB-Pokal-Wettbewerb. Doch nicht alle Spieler, die am Samstag noch den Verbandspokal-Sieg feierten, werden in den Genuss des DFB-Pokals kommen. Zur neuen Saison werden insgesamt elf Mann den SV Rödinghausen verlassen. Neben Co-Trainer Robert Roelofsen und Torwarttrainer Roy Elferink - RevierSport berichtete - werden neun Spieler eine neue Herausforderung annehmen. Alexander Müller, Geschäftsführer des SV Rödinghausen: "Männer, vielen Dank für eure Einsätze mit unserem Wappen auf der Brust. Egal ob auf, oder neben dem Platz - es war eine tolle Zeit mit euch! Für eure Zukunft wünschen wir euch sportlich und privat alles Gute!" Der dienstälteste Spieler, der den SVR zudem das zweite Mal verlassen wird, ist Angelo Langer. Der Linksverteidiger trug in insgesamt 159 Spielen das Trikot der Wiehenelf und wird sich zur neuen Saison Fortuna Köln anschließen - RevierSport berichtete bereits. Nach zwei Spielzeiten in Rödinghausen werden auch Alexander Sebald, Sebastian Haut, Seung-won Lee und Rick ten Voorde den Verein verlassen. Die neuen Vereine stehen hier aktuell noch nicht fest. Aday Ercan wird wie geplant zur U23 von Borussia Dortmund zurückkehren und dort unter Enrico Maaßen in die Vorbereitung auf die zweite BVB-Saison in der 3. Liga einsteigen. Hamza Salman, im Sommer von Fortuna Köln gekommen, wird den SVR mit vier Toren und fünf Vorlagen in 34 Spielen verlassen. Mit Adrian Wanner und Elms Jeroen Bornemann suchen zwei Jungs eine neue Herausforderung, die den Sprung aus der Jugend zu den Profis geschafft haben.

