SV Rödinghausen: Abgang im Trainer-Team

Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat einen Abgang im Trainer-Team zu vermelden. Ein neuer Torwarttrainer wird gesucht.

Der SV Rödinghausen und Torwarttrainer Roy Elferink werden ihre Zusammenarbeit nicht über den Sommer hinaus fortsetzen. Beide Seiten einigten sich einvernehmlich darauf, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Elferink war seit Januar 2019 Torwarttrainer beim SVR.

Seit seiner Vertragsunterschrift konnte Elferink unter anderem den Westfalenpokal und die Meisterschaft in der Regionalliga West mit dem SVR feiern. Auch in der Jugend förderte er viele Talente. "Roy hat hier in Rödinghausen sehr gute Arbeit geleistet und mit seiner Erfahrung viel eingebracht. Wir sind sehr dankbar für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", erklärt SVR-Geschäftsführer Alexander Müller.

Der Verein ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Torwarttrainer.