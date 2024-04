Der VfB Oldenburg plant seinen Kader für die kommende Saison - dabei müssen auch Spieler gehen. Einen würden sie gerne auf Trainerebene behalten. Das kommt (noch) nicht zustande.

Max Wegner hat beim VfB Oldenburg zumindest als Spieler keine Zukunft mehr. Wie der Nord-Regionalligist mitteilte, wird das auslaufende Arbeitspapier des 35 Jahre alten Mittelstürmers nicht verlängert.

"Sportlich planen wir in der kommenden Saison nicht mehr mit Max. Allerdings können wir uns gut vorstellen, ihn perspektivisch in die Trainerarbeit im Verein zu integrieren. Da ist die Tür für ihn immer offen", sagte Sebastian Schachten, sportlicher Leiter des VfB Oldenburg.

Mit seinen 35 Jahren will Wegner die Fußballschuhe aber noch nicht an den Nagel hängen, wie er selbst deutlich machte. "Dass der VfB sportlich nicht mehr mit mir plant, muss ich akzeptieren, aber ich habe immer gesagt, dass ich so lange spielen will, wie ich mithalten kann und fit genug bin. Nach wie vor empfinde ich es als Privileg, dass ich mit meiner Leidenschaft Fußball spielen Geld verdienen kann."

Wo es für ihn sportlich weitergehen soll, sei noch nicht entschieden. "Ich bin da ganz offen." Zwar fühle er sich in Oldenburg wohl und habe sich hier "auch ein Standing erarbeitet", aber: "Ich musste während meiner ganzen Karriere flexibel sein, Veränderung gehört für einen Fußballer auf gehobenem Niveau dazu."

Perspektivisch möchte Wegner eine Ausbildung zum Physiotherapeuten machen. "Ich bin schon traurig, dass es beim VfB nicht weitergeht, freue mich aber auch auf das, was die Zukunft bringt."

In Oldenburg kommt Wegner bis dato auf 98 Spiele, 25 Tore und 14 Vorlagen. Ein Treffer wird ihm und allen Fans des VfB Oldenburg dabei ewig in Erinnerung bleiben. Am 4. Juni 2022 brachte er die Blauen im Rückspiel der Relegation gegen Dynamo Berlin in Führung und hat das Tor zur 3. Liga seinerzeit damit ganz weit aufgestoßen. Letztlich sollte der VfB auch aufsteigen.

In seiner Karriere hat Wegner auch in Nordrhein-Westfalen und der Regionalliga West Spuren hinterlassen. So spielte er schon für die Sportfreunde Lotte, Rot-Weiss Essen und für Fortuna Düsseldorf II. In 29 Regionalliga-West-Spielen stehen sechs Tore und neun Assists zu Buche.