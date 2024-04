Am 31. Spieltag der Regionalliga West trennten sich Rot-Weiß Oberhausen und der SV Rödinghausen mit 1:1 (0:1). Für Mike Terranovas Team das neunte Spiel in Folge ohne Sieg.

Die Sieglos-Serie bei Rot-Weiß Oberhausen hält an. Auch im neunten Spiel nach dem bisher letzten Sieg am 22. Spieltag beim 4:0-Erfolg gegen den FC Gütersloh konnte die Mannschaft von Trainer Mike Terranova am 31. Spieltag der Regionalliga West gegen den SV Rödinghausen keinen Dreier einfahren. Das Spiel endete 1:1 (0:1).

In der 15. Spielminute brachte Marco Hober die Gäste aus Rödinghausen mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit hatte Oberhausens Denis Donkor zwar den Ausgleich auf dem Fuß, jedoch vergab das Offensiv-Juwel die Chance nach Zuspiel von Moritz Stoppelkamp aus kurzer Distanz.

Nach dem Seitenwechsel stellte RWO um und brachte unter anderem Cottrell Ezekwem in die Partie. In der 51. Spielminute nahm Ezekwem einen Steilpass direkt und verwandelte den Ball sehenswert zum 1:1. In der Folge hatten beide Mannschaften weiterhin gute Chancen auf den Sieg. Beispielsweise schoss RWO-Top-Torjäger Stoppelkamp in der 81. Minute einen Freistoß an die Latte. Kurz vor Schluss vergab Rödinghausens Noah Gabriel Heim ebenfalls aus aussichtsreicher Position.

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Stappmann, Öztürk, Fassnacht - Yalcin (46. Ezekwem), Holthaus (46. Kreyer), März (46. Ngyombo) - Donkor (75. Mai), Stoppelkamp, Boche (87. Hot) SV Rödinghausen: Weber - Riemer, Lange, Hippe, Choroba (85. Tia) - Bajric, Wolff, Hober (85. Hoch), Dacaj (60. Rohlfing), Fehr (73. Fehr) - Safi (73. Adetula) Tore: 1:0 Hober (15.), 1:1 Ezekwem (51.) Schiedsrichter: David-Markus Koj Zuschauer: 2031

„Es war ein gutes Regionalligaspiel und ein gerechtes Unentschieden”, bilanzierte RWO-Trainer Terranova. „Wir haben viel investiert, auch wenn wir es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht haben. Deshalb haben wir nach der Pause umgestellt und sind dann auch schnell zum verdienten Ausgleich gekommen. Danach war es ein Hin und Her, bei dem wir meiner Meinung nach mehr investiert haben.”

Wir holen immer wieder Rückstände auf und ich denke, dass wir in der nächsten Woche einfach mal dran sind, wenn wir so weitermachen. Mike Terranova

Terranova weiter: „Trotz allem war es in Ordnung, auch wenn wir in der ein oder anderen Umschaltaktion Glück hatten. Aber das haben wir in Kauf genommen, denn das ist eben unsere Spielart und wir wollten unbedingt den Dreier holen. Natürlich hatten wir ein bisschen Spielglück, aber am Ende ist das Unentschieden gerecht und damit kann ich auch leben.”

Am kommenden 32. Spieltag (4. Mai, 14 Uhr) gastieren die „Kleeblätter” beim 1. FC Köln II und wollen der Negativserie endlich ein Ende bereiten. Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften ging mit 2:0 an die Kölner.

„Wir haben zwar auch das neunte Spiel in Folge nicht gewonnen, aber das ist kein Problem, weil ich sehe, dass die Mannschaft will. Wir holen immer wieder Rückstände auf und ich denke, dass wir in der nächsten Woche einfach mal dran sind, wenn wir so weitermachen. Dabei habe ich ein gutes Gefühl”, verriet Terranova.

