Der SV Rödinghausen und Mirko Schuster gehen nach vier Spielzeiten getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler wechselt in die Regionalliga Südwest.

Eintracht Trier stellt weiter die Weichen für die neue Saison in der Regionalliga Südwest: mit dem 29-jährigen Mirko Schuster verpflichteten die Blau-Schwarz-Weißen einen erfahrenen Akteur für das defensive Mittelfeld.

Der Neuzugang vom Regionalliga-West-Klub SV Rödinghausen erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 beim Südwest-Aufsteiger – mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Dabei bringt der 1,87 Meter große Schuster jede Menge Erfahrung in Deutschlands vierhöchster Spielklasse mit sich: 154 Spiele in der Regionalliga stehen für den beim Karlsruher SC ausgebildeten Neuzugang aktuell in seiner Bilanz (TSV Steinbach, Waldhof Mannheim, VfB Oldenburg, SV Rödinghausen), zudem lief er bereits 17 Mal in der 3. Liga für die SG Sonnenhof Großaspach auf. Seit der Saison 2020/2021 stand er beim SV Rödinghausen, für den er 99 Spiele absolvierte, unter Vertrag.

"Mirko ist sehr ehrgeizig und war in seinen letzten Stationen immer ein wichtiger Führungsspieler. Mit seiner Mentalität und körperlichen Präsenz wird er uns im defensiven Mittelfeld enorm weiterhelfen. Wir haben die Gespräche sehr früh aufgenommen und ich freue mich, dass er sich für unsere Eintracht entschieden hat", fasst Daniel Hammel, Sportchef in Trier, die Verpflichtung zusammen.

Traditionsklub Trier ist durch die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar durchmarschiert und steht fünf Spieltage vor dem Saisonende bereits als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest fest. In 33 Spielen holte der Klub von der Mosel bisher satte 89 Punkte! Oder anders ausgedrückt: 29 Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 101:27 Treffern.

In Trier stehen einige ehemalige Regionalliga-West-Spieler unter Vertrag. Wie zum Beispiel Jan-Lucas Dorow, den die Fans von Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen noch kennen werden. Er kommt in dieser Saison aber aufgrund einer langen Verletzungsunterbrechung lediglich auf vier Einsätze (ein Tor, eine Vorlage).