Der VfL Bochum will nach einem guten Heimspiel und allen voran 3:2-Sieg über die TSG Hoffenheim nun auch in der Fremde nachlegen. Es geht zum 1. FC Union Berlin.

1. FC Köln 23, FSV Mainz 05 28, VfL Bochum und Union Berlin 30 und VfL Wolfsburg 34 Punkte: Im Bundesliga-Tabellenkeller herrscht immer noch große Spannung. Allen voran, wenn es um die Frage geht, wer denn den ungeliebten Relegationsplatz 16, den aktuell Mainz innehat, am Ende belegt.

Bochum will dieses Szenario natürlich, wie alle anderen Klubs, verhindern. Aktuell scheint der VfL wieder gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt zu haben. Nach dem 3:2-Sieg über die TSG Hoffenheim will der Revierklub nun am Sonntag (5. Mai, 15.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin nachlegen.

RevierSport hat vor der Partie mit Bochums Rechtsverteidiger Felix Passlack, der seit fünf Spielen zum Stammpersonal gehört, gesprochen.

Felix Passlack, was haben Sie an den zwei freien Tagen nach dem Hoffenheim-Spiel so getrieben?

Ich war sehr viel mit der Familie unterwegs und habe das schöne Wetter genossen. Meine Hunde haben sich über die Freizeit auch gefreut.

Würden Sie sagen, dass Sie nun endgültig beim VfL Bochum angekommen sind?

Wenn man sich meine Saison anguckt, dann ist das auch ein Wechselbad der Gefühle. Am Anfang habe ich viel gespielt, dann war ich komplett raus, jetzt habe ich mich seit einigen Wochen zurückgekämpft. Aber ich würde das auch so stehen lassen, dass ich jetzt auch endgültig beim VfL angekommen bin.

Warum tut sich die Mannschaft auswärts so schwer?

Uns fehlen die Zuschauer natürlich, die hier in Bochum sind. Das ist schon phänomenal, was im Ruhrstadion abgeht. Aber wir müssen die Intensität, die wir zu Hause an den Tag legen, auch in Berlin zeigen. Ich glaube daran, dass wir das diesmal schaffen und umsetzen.

Was muss passieren, damit der VfL drei Punkte aus Berlin mitnimmt?

Es ist halt wichtig, dass wir das, was wir am Freitag gegen Hoffenheim auf den Rasen gebracht haben, auch am Sonntag in Berlin hinbekommen. Das müssen wir einfach schaffen. Die ganze Situation bei Union ist auch nicht einfach. Sie haben Champions League gespielt, dann den Trainer gewechselt und müssen in der Tabelle auch aufpassen. Ich sehe schon gute Chancen, dass wir in der Hauptstadt gewinnen. wozi mit gp