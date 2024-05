Nach Marvin Obuz (zurück zum 1. FC Köln) weiß nun der zweite RWE-Abgang sicher, wo er in der kommenden Saison auflaufen wird.

Was RevierSport bereits berichtete, ist nun bestätigt. Felix Götze, bisher Abwehrchef von Drittligist Rot-Weiss Essen, wechselt in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn.

Nach Innenverteidiger Tjark Scheller vom FC St. Pauli ist Götze der zweite Zugang der Paderborner. "Felix ist ein robuster Spieler, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Seine große Stärke ist darüber hinaus die Flexibilität, sodass er viele Positionen mit defensiver Ausrichtung ausfüllen kann. Wir freuen uns, dass er sich auf seinem weiteren Karriereweg für Paderborn entschieden hat", betont SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

Der 26-Jährige, früherer deutscher U19- und U20-Nationalspieler, durchlief den Nachwuchsbereich des FC Bayern München. Anschließend war er beim FC Augsburg (2018-2021), 1. FC Kaiserslautern (2022) und in Essen (seit 2022) am Ball. Götze bringt die Erfahrung von sechs Bundesliga-Spielen (1 Tor) sowie 84 Einsätzen in der 3. Liga (6 Treffer) mit an die Pader.

Auf seinem Instagram-Kanal schickt Götze bereits erste Grüße zum neuen Arbeitgeber. "Hey, liebe Paderborner, Felix hier. Ich freu mich auf die kommende Saison und wir sehen uns alle bald in der Home Deluxe Arena."

Und der Defensiv-Akteur bekommt unter seinem Post sehr viel Zuspruch, hat er doch in Essen stets mit Leistung überzeugen können. Speziell in der abgelaufenen Saison war er unverzichtbar und wurde auch in die Elf der Saison von RevierSport gewählt.

Zum Abschied aus Essen sagte Götze: "Es waren zwei richtig geile Jahre bei RWE. Ich habe die Zeit hier sehr genossen und werde den Verein in positiver Erinnerung behalten. Mir ist die Entscheidung, die Hafenstraße zu verlassen, alles andere als leichtgefallen. Trotzdem ist es für mich nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und in einer höheren Liga mein Können unter Beweis zu stellen. Ich möchte mich bei meinen Mitspielern, dem Trainerteam, allen Mitarbeitern und vor allem bei den großartigen Fans für die vielen tollen Momente bedanken und werde RWE immer weiter verfolgen."

So sieht die Kader-Situation bei RWE derzeit aus

Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Moussa Doumbouya, Felix Wienand, Eric Voufack, Aaron Manu, Lucas Brumme, José-Enrique Rios Alonso, Jakob Golz, Vinko Sapina, Thomas Eisfeld, Andreas Wiegel, Ole Springer, Ekin Celebi, Ben Heuser, Gianluca Swajkowski

Vertrag bis 2026: Leonardo Vonic, Torben Müsel, Tom Moustier

Zugänge: Ben Heuser (nach Leihe zum FC Cosmos), Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Felix Götze (SC Paderborn), Fabian Rüth, Björn Rother (alle unbekannt)

Nach auslaufendem Vertrag noch offen: Nils Kaiser, Sascha Voelcke, Isaiah Young, Cedric Harenbrock, Sandro Plechaty, Ron Berlinski