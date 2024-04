War es Rot oder reichte Gelb aus? Über den Zwist zwischen Rot-Weiss Essens Felix Götze und Jannik Mause gibt es verschiedene Meinungen.

Die Stimmung in Essen ist prächtig, mit dem 4:0-Sieg über den FC Ingolstadt kann Drittligist Rot-Weiss Essen weiter auf den Aufstieg hoffen. Gegen Ende der Partie am Sonntag hätte RWE aber beinahe einen hohen Preis bezahlt:

Die 89. Minute lief, als Felix Götze dem heranstürmenden Ingolstädter Jannik Mause nach einem Rückpass auf RWE-Keeper Jakob Golz ein Bein stellte und so zu Fall brachte. Es kam zur Rudelbildung, Götze sah aber "nur" die Gelbe Karte. Zu wenig?

"Ja", wie RWE-Reporter Ralf Wilhelm und Christian Brausch in unserem RWE-Talk "Vonne Hafenstraße" fanden.

"Was er sich da erlaubt hat - dafür sollte er dem Schiedsrichter ein Dankschreiben aufsetzen. Das war Rot", sagte Wilhelm. Und Brausch befand: "Das sah nach komplettem Frust aus." War es wohl auch. Vorangegangen war nämlich ein Techtelmechtel zwischen Götze und Mause, der Ingolstädter hatte Götze wenige Sekunden zuvor in bester Football-Manier zu Boden gerammt. Die Szene wurde allerdings nicht geahndet.

Trotzdem: "Da gelb – drei Kreuzzeichen", meinte Wilhelm, der hofft, dass sich Götze seine zum Aussetzen verdammende zehnte Gelbe Karte nicht im kommenden Spiel gegen Sandhausen oder in der vorletzten Partie in München einfängt. "Aber egal wann er aussetzt", sagt Wilhelm, "es wäre bitter".

Für Rafati war die Gelbe Karte ausreichend

Doch war die Gelbe Karte für das Foul nicht sogar vollkommen ausreichend? Der renommierte Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati meint: ja. "Götze spielt den Ball zum eigenen Torwart zurück. Mause will dem Ball hinterherlaufen, und dabei stellt Götze seinem Gegenspieler das Bein und bringt ihn zu Fall. Das ist ein Foulspiel, das völlig unnötig ist", analysiert Rafati auf Liga3-online.de.

Aber: "Dadurch, dass es zwar nur die Absicht hat, Mause daran zu hindern, zum Ball zu laufen und nur gegnerorientiert ist, ist festzuhalten, dass mehr als eine gelbe Karte nicht möglich ist. Hätte Mause die Chance gehabt, an den Ball zu kommen, wäre es eine Verhinderung einer Torchance gewesen, dann wäre eine Rote Karte unumgänglich. Auch wenn der Ball zum Zeitpunkt des Foulspiels fast in der Mitte vom Keeper und Mause ist, muss berücksichtigt werden, dass der Ball nicht ruht, sondern auf dem Weg Richtung Keeper rollt, sodass der Angreifer nicht mehr an den Ball herangekommen wäre. Somit liegt eine richtige Entscheidung vor, neben dem Freistoß es lediglich bei einer gelben Karte zu belassen."

Für RWE geht es nun am Samstag weiter in Sandhausen (16.30 Uhr). Mit einem Felix Götze, der gegen Ingolstadt keine Rote Karte sah.