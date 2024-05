VfB Lübeck 13:30 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Rot-Weiss Essen reist am Samstag (18. Mai, 13.30 Uhr) zum VfB Lübeck. Es steht das letzte Drittligaspiel in 2023/2024 an. RWE wird von vielen Fans begleitet.

Für Rot-Weiss Essen geht es nach den Niederlagen gegen Sandhausen und 1860 München im letzten Spiel der Saison 2023/2024 immer noch um einiges. Mit einem Sieg an der Lohmühle könnte RWE immer noch auf den begehrten 4. Tabellenplatz springen. Dieser würde die DFB-Pokal-Qualifikation für 2024/2025 bedeuten. "Wir können nicht mehr aufsteigen, aber die Saison aus eigener Kraft mit einem positiven Ergebnis beenden. Das haben wir in der eigenen Hand und wollen natürlich noch das Maximale in dieser Serie erreichen", betont Christoph Dabrowski. Der RWE-Trainer, der mit seiner Mannschaft in der Rückrunde schon satte 28 Punkte holte, antwortete auf die Frage, ob denn eine DFB-Pokal-Quali Einfluss auf die Kaderplanung nimmt? "Das hat natürlich Einfluss, mit mehr Budget kann man anders planen. Vielleicht kann man dann ein oder zwei Kaderplätze mehr besetzen. Das würde uns schon sehr weiterhelfen. Ich hoffe, dass uns das schon am Wochenende gelingt. Und wenn nicht, dann im Pokalfinale gegen Oberhausen." Das ist nicht normal und das wird es für mich auch nie sein. Der Support ist einfach fantastisch. Hut ab, vor unseren Fans. Wir haben es in dieser Saison geschafft ein enges Band zwischen Mannschaft, Fans und dem gesamten Verein zu ziehen. Christoph Dabrowski Im Pokalfinale am 25. Mai könnte dann Cedric Harenbrock wieder zur Verfügung stehen. In Lübeck fällt der Mittelfeldspieler aufgrund eines Außenbandrisses im Sprunggelenk aus. Auch Felix Götze (zehnte Gelbe Karte) sowie die verletzten Aaron Manu, Ekin Celebi und Andreas Wiegel werden die Reise in den hohen Norden nicht mit antreten. Derweil wird Ron Berlinski (Fingerbruch) mit einer Spezialschiene mit nach Lübeck reisen können. Rot-Weiss Essen wird auch von 2800 Fans begleitet. Für Dabrowski ist das alles andere als selbstverständlich. "Das ist nicht normal und das wird es für mich auch nie sein. Der Support ist einfach fantastisch. Hut ab, vor unseren Fans. Wir haben es in dieser Saison geschafft ein enges Band zwischen Mannschaft, Fans und dem gesamten Verein zu ziehen. Natürlich haben wir das auch durch unsere guten Auftritte geschafft. Darauf können wir alle - Mannschaft, Fans und Verein stolz sein", betont Dabrowski. Der Essener Coach ergänzte: "Jetzt wollen wir uns alle gemeinsam mit einem Sieg in Lübeck für die tolle Saison belohnen. Dann hätten wir in der Rückrunde 31 Punkte geholt - ein toller Wert."

