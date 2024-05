Die SG Wattenscheid 09 hat den Klassenerhalt geschafft und plant die neue Saison - auch mit einem neuen Trainer und Sportchef.

Bei der SG Wattenscheid 09 war und ist in diesen Tagen einiges los. Vorweg das Gute: Der ehemalige Bundesligist hat zwei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen geschafft.

Das heißt, dass der scheidende Trainer Engin Yavuzaslan und Sportchef Hartmut Fahnenstich ihren Nachfolgern ein gutes Fundament hinterlassen: die Oberliga Westfalen. Aber Fakt ist auch, dass Leistungsträger wie Nico Thier (Sportfreunde Lotte) oder Niklas Lübcke (VfL Bochum II) die Lohrheide verlassen werden.

Christopher Pache, aktueller Co-Trainer von Yavuzaslan, soll nach RevierSport-Informationen dann ab dem 1. Juli dafür sorgen, dass in der neuen Saison 2024/2025 eine schlagkräftige Wattenscheider Mannschaft an den Start geht. Pache wollte sich gegenüber RS nicht zu dem Gerücht äußern.

Nach unseren Informationen steht seit wenigen Tagen fest, dass Pache der neue Chefcoach an der Lohrheide wird. Pache ist 36 Jahre alt und B-Lizenz-Inhaber. Als Co-Trainer arbeitete er bis dato beim SV Schermbeck und der DJK Wattenscheid sowie aktuell der SG. Als Chefcoach war es bisweilen nur für die Erste Mannschaft SV Herbede sowie die U19 des SV Schermbeck tätig.

SG Wattenscheid: Jörg Behnert kommt nicht - er bleibt auf Schalke

An der Wattenscheider Lohrheide wurde auch lange Zeit der neue Sportchef-Name spekuliert. Immer wieder hieß es im Umfeld, dass Jörg Behnert die Nachfolge von Fahnenstich übernehmen soll. Nach RS-Informationen soll sogar eine Doppelfunktion als Trainer und Sportchef für Behnert im Raum gestanden haben. Dazu wird es aber nicht kommen.

"Ich bleibe auf Schalke und werde in der kommenden Saison die U15-Mannschaft betreuen. Aber, ja, ich kann bestätigen, dass es mit Wattenscheid Gespräche gab. Diese führe ich mit Wattenscheid aber eigentlich seit Jahren", sagte der 53-jährige Behnert, der seit dem Sommer 2016 in der Schalker Knappenschmiede arbeitet, gegenüber RevierSport. Somit geht die Suche nach einem Sportchef in Wattenscheid weiter.