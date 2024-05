Die SG Wattenscheid 09 hat drei weitere Spieler verabschiedet. Jeff Malcherek, Marvin Schurig und Arda Nebi verlassen die Lohrheide.

Die SG Wattenscheid 09 und Arda Nebi gehen zur kommenden Saison getrennte Wege.

Der 33-jährige Offensivspieler wurde unter Trainer Engin Yavuzaslan Kapitän und kam in der Oberliga-Saison bislang auf 21 Einsätze. Er erzielte auch zwei Treffer (gegen Rheine und Gievenbeck, Anm. d. Red.). Anfang der Saison wechselte er von den Sportfreunden Siegen an die Lohrheide. Nun ist für Nebi wieder Schluss. Wohin sein Weg führt, ist noch unbekannt.

Das gilt auch für die Ex-Kapitäne Jeff Malcherek und den 35-jährigen Marvin Schurig. Er wird in keine fünfte SG-Saison gehen und den Verein verlassen.

"Er hat einfach in den letzten Jahren mit der SG 09 sportlich alles mitgemacht: Egal ob Neustart, Coronasaison, Aufstiegsjahr, der Wiederabstieg und den erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt. Dabei war Marvin Schurig nicht nur Spieler, sondern Kapitän und zuletzt auch Co-Trainer. Satte sechsmal ist „Schu“ in seiner Karriere in die Regionalliga aufgestiegen. Zuletzt schaffte er es auch mit der SG 09 in der Saison 2021/2022 im legendären Aufstiegsspiel gegen Eintracht Rheine. Wir sagen Dankeschön für vier Jahre 09-Herzblut und wünschen dir Gesundheit und viel Erfolg bei allem was in Zukunft ansteht. Mach‘s gut!", mit diesen Worten wird Schurig aus Wattenscheid verabschiedet.

Marvin Schurig richtet sich auch noch persönlich an die Fans:

"Liebe 09’er, irgendwann kommt für jeden Spieler der Moment des Abschieds. Bei mir ist es nun soweit!

Ich hatte unfassbar schöne vier Jahre, die ich niemals vergessen werde, wiederum aber auch nicht immer einfach waren. Der 06.06.2022 war in meiner bisherigen Laufbahn einfach der schönste Fußballtag. Es war mir eine Ehre, in dieser Zeit die Truppe als Kapitän aufs Feld geführt zu haben. Mein ganz großer Dank gilt allen ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins, allen Mitspielern und natürlich den Fans, die uns dauerhaft unterstützt hatten.

Ich würde mir sehr wünschen, dass sich in Wattenscheid eine neue Kraft entwickelt, die dauerhaft positive Schlagzeilen schreibt. So ein toller Verein gehört in eine ganz andere Liga. Wir haben uns jetzt einmal kennengelernt. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich werde euch vermissen.

Liebe Grüße euer Schu"