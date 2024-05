Der TuS Bövinghausen steckt auch zwei Spieltage vor Ende der Oberliga-Saison im Abstiegskampf.

Am Sonntag musste der TuS Bövinghausen die 21. Niederlage der laufenden Oberliga-Westfalen-Saison hinnehmen. Das 0:7 gegen die SF Lotte war laut Trainer Danny Voß allerdings auch ein "Bonusspiel."

Momentan steht der TuS weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz. Der Abstand zum FC Brünninghausen, der aktuell auf einem Abstiegsrang steht, beträgt drei Punkte. Zudem ist Bövinghausen punktgleich mit Eintracht Rheine und einen Zähler hinter Victoria Clarholz.

Für das Spiel am Montag kehren einige Akteure zurück: Dino Dzaferoski und Rondinely sind nach ihren Sperren wieder einsatzbereit. Zudem hat sich Yanni Regäsel von seiner Verletzung erholt. Gleiches gilt für Cavit Tomczak.

Gegen die SpVgg Vreden hat man somit wieder mehr personelle Flexibilität als noch im Spiel gegen Lotte. Seong-sun You wird jedoch aufgrund seiner Roten Karte in der letzten Partie fehlen. "Du hast jetzt natürlich wieder einen Spieler weniger. You gehört zum Stamm, insofern nimmt das schon Einfluss", fürchtet Voß.

Das Training am Donnerstag dient als "ausschlaggebender Belastungstest", für das Spiel am Montag. Es gilt "nochmal alles zu überprüfen und die Jungs für die Partie einzuschwören."

Schon am Freitag wird der bedeutendste Konkurrent, der FC Brünninghausen, vorlegen. Brünninghausen ist beim 1. FC Gievenbeck zu Gast. Danny Voß erklärt, dass das Ergebnis durchaus einen Einfluss auf die Spielweise der TuS nehmen könnte.

"Das Spiel kann Einfluss auf die Tabelle nehmen, das darf man nicht vergessen. Wenn Gievenbeck gewinnen sollte, wissen wir natürlich, dass uns ein Punkt reichen würde. Auf Ergebnis zu spielen ist immer schwierig, aber wenn wir in der 94. Minute sind und wir einen Punkt sicher haben, dann werden wir natürlich nicht mehr alles nach vorne schmeißen, um einen Sieg einzufahren."

Allerdings sei das "hochspekulativ", und Voß möchte sich nicht ausschließlich darauf fokussieren. Auf das Ergebnis schaut Bövinghausen dennoch: "Wir werden das Resultat bezüglich der Tabelle auch bewerten müssen."

Das Spiel zwischen dem 1. FC Gievenbeck und dem FC Brünninghausen starten am Freitagabend um 19.15 Uhr. Bövinghausen muss dann am Montag um 15.00 Uhr in Vreden nachziehen.