Rot-Weiss Essen reist am Samstag (18. Mai, 13.30 Uhr) zum Saisonabschluss nach Lübeck. Cedric Harenbrock wird nicht dabei sein - vielleicht auch ab dem 1. Juli nicht mehr.

Vor dem Spiel beim VfB Lübeck (Samstag, 18. Mai, 13.30 Uhr) sprach Christoph Dabrowski über verschiedene Themen - wie den Abgang von Felix Götze, die Situation von Cedric Harenbrock, der in Lübeck verletzt fehlen wird, und die Ziele für die kommende Saison 2024/2025.

Christoph Dabrowski über...

den Stand der Kaderplanung für 2024/2025: "Ich bin mit der Kaderplanung und der Zusammenarbeit mit Marcus Steegmann und Christian Flüthmann total zufrieden. Wir sind intensiv in Gesprächen, können aber noch bis auf Tom Moustier keinen Vollzug melden. Das wird aber zeitnah folgen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der nächsten Saison eine schlagkräftige Truppe auf die Matte bekommen."

... die Abgänge Felix Götze und Marvin Obuz: "Ich glaube, dass es ein großes Kompliment für uns alle ist, dass Felix Götze in die 2. Bundesliga wechselt. Bei Marvin Obuz haben wir, aber auch andere Vereine gesehen, dann man mit einem Leihgeschäft mit RWE seine persönliche Entwicklung vorantreiben kann. Wir setzen hier auf junge Spieler mit Talent."

Wir wollen uns entwickeln, ohne jetzt schon über Ziele zu sprechen. Dabei müssen wir schauen, welches Fundament, welchen Kader wir in der nächsten Saison zur Verfügung haben Christoph Dabrowski

... die Problematik, die besten Spieler an RWE zu binden: "Eine Kaderplanung ist grundsätzlich nie einfach. Wir versuchen in vielen Gesprächen Spieler von Rot-Weiss Essen zu überzeugen. Für viele Spieler ist es auch sehr reizvoll, diesen Weg mit uns zu gehen. Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass wenn wir erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen, die Begehrlichkeiten der Konkurrenz wachsen und damit müssen wir als Drittligist leben. Das gehört dann leider zum Geschäft dazu. Wir haben nicht das Merkmal 2. Bundesliga - noch nicht. Aber wir haben genug Argumente Spieler zu locken und zu reizen, damit wir den Weg gemeinsam gehen können. Wenn das so sein wird, dass wir auch mal ein Zweitligist sind, dann ist die Situation wieder eine andere."

... die Personalie Cedric Harenbrock: "Es gibt keinen neuen Stand. Ich weiß nicht, wie seine Gedankengänge aussehen. Ohne, dass die Tür jetzt zugemacht wurde für 'Cedde', führen wir konstruktive Gespräche mit potentiellen Zugängen und irgendwann werden wir dann Vollzug melden."

... die Ziele für die neue Saison 2024/2025: "Wir wollen uns weiter verbessern und nicht stehen bleiben. Die Dritte Liga ist brutal in der Dichte. In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, was innerhalb kürzester Zeit passieren kann. Wir wollen uns entwickeln, ohne jetzt schon über Ziele zu sprechen. Dabei müssen wir schauen, welches Fundament, welchen Kader wir in der nächsten Saison zur Verfügung haben."

... die letzten beiden Niederlagen gegen Sandhausen und 1860: "Das ist immer noch schwierig zu beantworten - das ist sehr komplex. Bis Sandhausen lief alles fantastisch, dann haben wir es aus mehreren Gründen nicht hinbekommen. Sicherlich gehört die mentale Geschichte dazu, weil wir nach den Sternen greifen konnten. Das ist auch eine Drucksituation. Stattdessen hätten wir uns mehr darauf fokussieren sollen, dass die Lust umso größer ist, etwas Großes erreichen zu können. Aber es ist müßig jetzt darüber zu reden. Am Ende blicken wir auf eine super Entwicklung zurück. Wir haben die Chance uns mit drei Punkten in Lübeck mit einer tollen Saison zu verabschieden."