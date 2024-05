Der MSV Duisburg hat das dunkelste Kapitel seiner Vereinsgeschichte geschrieben. Bei fußball inside sprechen wir über die Zukunft der Zebras.

Der MSV Duisburg hat den Tiefpunkt seiner langen Vereinsgeschichte erreicht. Nach dem bitteren Abstieg in die vierte Liga sorgten einige Fans beim letzten Heimspiel der Saison gegen Erzgebirge Aue für einen enormen Imageschaden. Zahlreiche Randalierer gelangten in den Innenraum und wurden von der Polizei und den Ordnern von einem Platzsturm abgehalten.

Einige von ihnen konnten inzwischen identifiziert werden. Die Partie wurde für 67 Minuten unterbrochen und dann fortgesetzt. Es waren erschreckende Bilder, die es dem angeschlagenen Klub aktuell noch schwerer machen, neue Helfer und Geldgeber für die Regionalliga zu finden.

Nichtsdestotrotz muss die Arbeit im Hintergrund fortgesetzt werden. Der MSV steht vor einem radikalen Umbruch. Nur zwei Spieler (Maximilian Braune und Batuhan Yavuz) stehen für die kommende Saison unter Vertrag, auch einen neuen Trainer haben die Zebras noch nicht verpflichten können.

Der Name Dietmar Hirsch steht nach wie vor im Raum. Er steht aber noch beim Regionalligisten 1. FC Bocholt unter Vertrag, mit dem er einen hervorragenden zweiten Platz belegt. Durch den Klassenerhalt wurde sein Arbeitspapier automatisch verlängert. Konkrete Gespräche zwischen Hirsch und dem MSV hat es aber noch nicht gegeben. „An seiner Bereitschaft liegt es nicht, er hat mal in einem Interview gesagt, dass er auch mit dem Fahrrad nach Duisburg kommen würde“, sagt unser MSV-Experte Dirk Retzlaff.

MSV Duisburg: Geht auch Kaderplaner Chris Schmoldt?

Wie geht es nun beim MSV weiter? Welche Spieler aus dem aktuellen Kader könnten auch in der Regionalliga bleiben? Sollte sich der Klub auch von Kaderplaner Chris Schmoldt trennen? Diese Fragen beantwortet unser MSV-Reporter in unserem Podcast fußball inside. Ab Minute 19:20 geht es um den MSV Duisburg.

Außerdem sprechen wir in dieser Woche über den VfL Bochum. Der Revierklub hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst und muss am letzten Spieltag bei Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr, Sky) zittern. Ein Punkt muss noch her, um die Relegation zu verhindern. VfL-Reporter Stefan Döring, MSV-Reporter Dirk Retzlaff und Moderator Timo Düngen analysieren die Lage bei beiden Klubs. Viel Spaß!

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in Ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen. Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572.