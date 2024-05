Mit einem Sieg gegen die SG Wattenscheid 09 könnte Türkspor Dortmund von der Oberliga Westfalen in die Regionalliga aufgestiegen.

Türkspor Dortmund hat im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen alles in der eigenen Hand. Schon am Sonntag können die Dortmunder den Sprung in die Regionalliga perfekt machen.

Aktuell steht die Elf von Trainer Sebastian Tyrala auf dem zweiten Tabellenplatz, vier Punkte vor dem Stadtrivalen ASC 09. Gegen die SG Wattenscheid 09 gilt es dann, den letzten Schritt zu machen.

"Das ist der letzte Schritt, den man gehen muss und der wird natürlich nochmal schwierig. Aber nach dieser Rückrunde wollen wir jetzt unbedingt so schnell wie möglich aufsteigen. Wir haben zwei Matchbälle und am besten verwandeln wir den ersten", erklärt Tyrala.

Zeitgleich würde man durch einen Dreier auch noch an Tabellenführer SF Lotte vorbeiziehen, welcher aktuell zwei Punkte vor Türkspor steht. Für den Dortmunder Trainer ist das allerdings nebensächlich, auch wenn man sich mit der Meisterschaft für den DFB-Pokal qualifizieren würde.

"Ich bin ganz ehrlich: In diesem Moment und am Sonntag ist mir der DFB-Pokal sowas von egal. Natürlich ist das nochmal eine besondere Motivation, aber am Sonntag zählt nur, dass wir aufsteigen."

Wenn Türkspor am Ende Zweiter werden würde, wäre Tyrala "genauso glücklich, wie wenn wir in den DFB-Pokal kommen. Da können wir gerne am Montag noch einmal drüber reden, aber am Sonntag zählt nur eins: Der Aufstieg!"

Auf die Frage, wie er es schafft, die Euphorie in Schach zu halten, um Übermotivation zu verhindern, antwortet er: "Es ist natürlich schwierig. Das kann man den Jungs als Trainer gar nicht so ausreden. Das müssen sie auch selbst regeln. Jeder weiß, was am Sonntag los ist und was da passieren kann."

Vielmehr sieht er es als zusätzliche gesunde Motivation. "Bei einem Sieg haben wir das große Ziel, den großen Traum erreicht. Von daher sollte auch die Anspannung und die Vorfreude helfen. Ich glaube nicht, dass sie da verkrampfen. Ich kann da als Trainer gar nicht viel machen."

Die Türkspor-Aufstiegsparty kann schon an diesem Sonntag starten. Anpfiff für das Spiel gegen die Sg Wattenscheid 09 ist um 15.00 Uhr.