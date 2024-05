Ismail Atalans Reise durch Europa geht weiter. Der ehemalige Trainer vom VfL Bochum und von den Sportfreunden Lotte hat in Österreich unterschrieben.

Von Nordmazedonien nach Österreich: Wie Zweitligist SV Kapfenberg bekanntgab, heuert Ismail Atalan von nun an als Cheftrainer an.

"Wir haben uns für Ismail entschieden, weil er nicht nur über umfassende taktische Kenntnisse und Führungserfahrung verfügt, sondern auch eine klare Vision für die Entwicklung unserer Mannschaft und unsere jungen Talente hat", sagte Kapfenbergs Präsident Erwin Fuchs.

Und weiter: "Seine bisherigen Erfolge und seine Erfahrung mit jungen Mannschaften machen ihn zur idealen Besetzung für unsere Trainerposition. Wir sind überzeugt, dass er in Kapfenberg die nötigen Impulse setzen wird, um unsere Ziele zu erreichen."

Atalan äußerte sich ebenfalls positiv über seine neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr, Teil der KSV zu werden. Der Verein hat großes Potenzial, und ich bin bereit, mit den Spielern und dem gesamten Team hart zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir kommende Saison viel Spaß und eine erfolgreiche Zeit haben werden."

Zuletzt wurde der ehemalige Trainer der Sportfreunde Lotte, des VfL Bochum und des Halleschen FC mit Aufsteiger SV Gostivar gleich Sechster in der ersten nordmazedonischen Liga. Mit Thomas Meißner spielt dort ein weiterer in Deutschland bekannter Name, der im Winter von Hansa Rostock gekommen ist.

Kapfenberg ist in der zweiten österreichischen Liga unterwegs. Dort wurde der Klub in der vergangenen Saison Elfter. Atalans Vorgänger Matthias Puschl hatte Kapfenberg interimsweise übernommen, nachdem zuvor Trainer Abulah Ibrakovic nach 566 Tagen im Amt gehen musste.

Für Atalan ist es die zehnte Trainerstation. Der ehemalige Erfolgstrainer der Sportfreunde Lotte, der den heutigen Regionalliga-Aufsteiger einst in die 3. Liga und ins DFB-Pokal-Viertelfinale führte, war in Deutschland zuletzt von Februar bis Juni 2020 für den Halleschen FC als Cheftrainer verantwortlich. Davor arbeitete er von Juli bis Oktober 2017 für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga.

In Lotte war Atalan gleich zweimal beschäftigt: Januar 2015 bis Juli 2017 und April 2019 bis Februar 2020. Seine Trainer-Laufbahn startete der ausgebildete Versicherungsfachmann beim SC Gievenbeck II und Davaria Davensberg jeweils als Spielertrainer. Seine erste Cheftrainer-Anstellung war die beim SC Roland Beckum. Zudem führte er schon als Co-Trainer Alanyaspor in der Süper Lig mit zum Klassenerhalt.