Türkspor Dortmund wird in der kommenden Saison in der Regionalliga West debütieren. Dafür wird der Kader derweil punktuell verstärkt. Cheftrainer Sebastian Tyrala ist zuversichtlich.

„Ich habe es immer noch nicht so wirklich realisiert und die Eindrücke alle verarbeiten können. Das wird vielleicht jetzt in der Pause kommen, wenn man mal ein bisschen Abstand zum Fußball gewonnen hat“, sagte Sebastian Tyrala, Cheftrainer von Türkspor Dortmund, rund eine Woche nach dem sensationellen Aufstieg in die Regionalliga West. Der Vize-Meister der Oberliga Westfalen ist mit 74 Punkten durchs Ziel gerauscht und hat den Durchmarsch perfekt gemacht.

Die Begeisterung bei Tyrala ist nach wie vor riesig: "Wir werden im nächsten Jahr 34 richtig geile Spiele haben und in vielen, tollen Stadien spielen dürfen. Einerseits freuen wir uns jetzt alle auf die wohlverdiente Pause, andererseits ist man natürlich auch schon wieder heiß auf den Start der neuen Saison.“

Doch zunächst hat sich der Klub aus der Dortmunder Nordstadt nach dem kräfteraubenden Finish eine wohlverdiente Sommerpause verdient. Mit nahezu 30 Mann an Bord werde die Aufstiegsmannschaft „in die Türkei fliegen und dort nochmal den Erfolg feiern“.

Während sich die Akteure eine Auszeit nehmen, trifft die sportliche Leitung in der Heimat bereits eifrig Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit. Mit Cebrail Akin (FC Roj aus der Bezirksliga), Veith Walde (SV Schermbeck) und Leonardo Marino (Rot Weiss Ahlen) stehen die ersten drei Neuzugänge schon fest. Die Präsentation weiterer Transfers folgen in Kürze. Kapitän und Stammkeeper Muhammed Acil hat indes seinen Vertrag verlängert.





„Die Kaderplanung ist voll im Gange. Wir sind, obwohl es noch früh ist, schon relativ weit. Der Kader ist zu großen Teilen fix. Es müssen teilweise nur noch letzte Gespräche geführt und Verträge unterschrieben werden“, verriet Coach Tyrala. Durch den Aufstieg sei das Interesse von Spielerseite an einem Engagement beim Viertliga-Neuling prompt gestiegen: „Momentan gibt es unfassbar viele Anfragen, die wir erstmal alle sondieren müssen. Mit dem aktuellen Stand können wir aber schon sehr zufrieden sein, es läuft wirklich gut.“

MSV-Duell steht hoch im Kurs

Für Türkspor gilt der Regionalliga-Aufstieg als der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Die Vorfreude auf das kommende Abenteuer ist bereits Monate vor dem Start der neuen Spielzeit spürbar.

Trainer Tyrala kann es kaum erwarten: „Natürlich werden die Spiele gegen den MSV Duisburg für alle ein absolutes Highlight sein. Ich habe in dem Stadion selber noch 3. Liga gespielt. Aber auch auf Oberhausen und Wuppertal freue ich mich sehr. Selbst in Paderborn oder auf Schalke - die Atmosphäre in den Stadien ist schon richtig toll. Es ist etwas ganz Besonderes in der Regionalliga spielen. Dass wir als Verein nächste Saison dabei sein dürfen, ist umso schöner.“