Als Favorit fährt der VfL Bochum in der ersten Pokalrunde zu Jahn Regensburg. Die Verantwortlichen sind auch wegen der Vorsaison gewarnt.

In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Relegationssieger. Der VfL Bochum wurde von Losfee Nils Petersen dem SSV Jahn Regensburg zugelost.

Zwischen dem 16. und 19. August 2024 wird der VfL also im Regensburger Jahnstadion in die neue Pokalsaison starten. Und die Hausherren werden mit einer breiten Brust auf den Bundesligisten warten.

"Jahn Regensburg ist keine leichte Aufgabe", warnt Ilja Kaenzig gegenüber RS. Der Geschäftsführer erwartet in der ersten Pokalrunde "eine Mannschaft, die aufgestiegen ist und sicherlich euphorisch sein wird zum Beginn der neuen Saison."

Der Jahn gewann sein Relegationsduell um die 2. Bundesliga gegen Wehen Wiesbaden (2:2/2:1) und feierte erst wenige Tage vor der Auslosung den Aufstieg. Ein Selbstläufer sieht anders aus, weiß auch Kaenzig: "Aber im Pokal gibt es keine Freilose und man muss nehmen, was kommt."

Es hätte mit Sicherheit einfachere Lose gegeben, aber unterm Strich müssen wir gegen jeden Gegner in dieser Runde gewinnen. Marc Lettau

Die letzten beiden Duelle mit dem Jahn konnte der VfL jeweils für sich entscheiden. In der Saison 2020/21 siegte Bochum auswärts 2:0 und schoss den Jahn im Rückspiel mit 5:1 ab.

In der Vorsaison schied der VfL in der ersten Runde bereits aus, Arminia Bielefeld gewann im Elfmeterschießen. Unterschätzen wird Bochum den Zweitliga-Rückkehrer also nicht. "Es ist eine weite Reise und es wird vorbereitet werden müssen wie ein ganz großes Spiel, um positiv in die neue Spielzeit starten zu können und nicht die Stimmung runterzuziehen, wie wir das ja leider aus der letzten Saison kennen", erinnert sich auch Kaenzig an die Pleite auf der Alm.

Auch für Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum 1848, ist es kein einfaches Los, wie dieser ausführte: "Mit dem SSV Jahn Regensburg treffen wir auf einen Zweitligisten, der bereits zwei Wochen zuvor in die Saison startet. Es hätte mit Sicherheit einfachere Lose gegeben, aber unterm Strich müssen wir gegen jeden Gegner in dieser Runde gewinnen. Hierfür müssen wir unser volles Potenzial abrufen!" mit gp