Im Dortmunder Fußballmuseum wird am Samstag, den 1. Juni, die erste Runde des DFB-Pokals 2024/25 ausgelost. Auch die Revierklubs warten auf ihre Gegner.

Rund drei Stunden vor Beginn des Champions League Finals zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid gingen die Blicke in Fußball-Deutschland am Samstag, den 1. Juni, in die Heimatstadt des BVB.

Denn ehe dieser im Londoner Wembley-Stadion um den Henkelpott kämpft, wurde im Dortmunder Fußballmuseum die erste Runde des DFB-Pokal 2024/25 ausgelost. Hier gibt es alle Paarungen.

Die Spiele mit Revier-Beteiligung:

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

Jahn Regensburg - VfL Bochum

VfR Aalen - Schalke 04

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

Alle 32 Paarungen im Überblick:

Spiel 32: Alemannia Aachen - Holstein Kiel

Mit einem Aufsteigerduell auf dem Tivoli wird die erste Runde komplettiert.

Spiel 31: Viktoria Berlin - FC Augsburg

Spiel 30: Teutonia Ottensen - Darmstadt 98

Spiel 29: Schott Mainz - Greuther Fürth

Spiel 28: Greifswalder FC - Union Berlin

Spiel 27: VfL Osnabrück - SC Freiburg

Spiel 26: Hallescher FC - FC St. Pauli

Spiel 25: Hansa Rostock - Hertha BSC

Spiel 24: VfR Aalen - FC Schalke 04

Schalke zieht den Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Spiel 23: Carl-Zeiss Jena - Bayer Leverkusen

Spiel 22: Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Spiel 21: SSV Ulm - FC Bayern München

Spiel 20: SV Sandhausen - 1. FC Köln

Spiel 19: FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern

Spiel 18: Wehen Wiesbaden - Mainz 05

Spiel 17: Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

Der Niederrheinpokalsieger empfängt Leipzig. Marcus Steegmann: "Naja, es ist jetzt nicht das einfachste Los, aber sicher sehr attraktiv. Wir setzen voll auf die Festung Hafenstrasse."

Spiel 16: TuS Koblenz - VfL Wolfsburg

Spiel 15: Energie Cottbus - SV Werder Bremen

Petersen zieht zwei seiner Ex-Klubs gegeneinander und drückt "dem Underdog" Cottbus die Daumen.

Spiel 14: 1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg

Spiel 13: FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim

Spiel 12: VfV Hildesheim - SV Elversberg

Spiel 11: Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

Großer Jubel beim Lübecker Vorstand. "Das ist die Krönung einer perfekten Saison."

Spiel 10: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

Spiel 9: SV Meppen - Hamburger SV

Spiel 8: Bremer SV - SC Paderborn

Spiel 7: Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

Spiel 6: Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach

Spiel 5: Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt

Spiel 4: Preußen Münster - VfB Stuttgart

Ole Kittner, neuer Geschäftsführer Sport in Münster: "Super-Los. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf Stuttgart ganz besonders, weil der DFB-Pokal nochmal eine ganz besondere Atmosphäre ist."

Spiel 3: Jahn Regensburg - VfL Bochum

Der VfL Bochum muss zum Zweitliga-Aufsteiger! Ein Duell zweier Relegations-Sieger.

Spiel 2: Arminia Bielefeld - Hannover 96

Spiel 1: Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

18.11 Uhr: Die Auslosung startet.

18.07 Uhr: Der FC 08 Villingen ist nicht anwesend - der Klub schaffte heute den Aufstieg in die Regionalliga und wird die Auslosung nur aus der Ferne verfolgen können.

18.04 Uhr: DFB-Vize Peter Frymuth und Nils Petersen kommen mit dem Pokal. Losfee Petersen verlor das Finale übrigens zweimal - mit Bayern München und dem SC Freiburg.

18 Uhr: In wenigen Augenblicken beginnt die Auslosung. Zunächst werden jedoch die Teilnehmer präsentiert. Alle Teams finden Sie weiter unten.

17.55 Uhr: Wie üblich wird den 32 Teams aus dem "Amateurtopf" ein "Profiklub" zugelost. Die Amateure genießen dabei Heimrecht. Aus dem Revier wird lediglich Rot-Weiss Essen ein Heimspiel bestreiten. Für Schalke, Dortmund und Bochum stehen in Runde 1 Auswärtsfahrten an.

17.40 Uhr: Die Termine des DFB-Pokals 2024/25:

16. bis 28.8.2024: 1. Runde

29./30.10.2024: 2. Runde

3./4.12.2024: Achtelfinale

4. bis 26.2.2025: Viertelfinale

1.4./2.4.2025: Halbfinale

24.5.2025: Finale in Berlin

17.30 Uhr: Als Losfee für die erste Runde wird Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen dienen. An seiner Seite leitet DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Ziehung. Moderiert wird die Auslosung in der ARD-Sportschau von Stephanie Müller-Spirra.

17.20 Uhr: Herzlich Willkommen zur Auslosung. Auf wen werden die Revierklubs um Schalke 04, Borussia Dortmund, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und Co. in der ersten Runde treffen? Ab 18 Uhr wissen wir mehr.

Bayer Leverkusen wird als Titelverteidiger in die neue Saison gehen. Stattfinden soll die 1. Hauptrunde vom 16. bis 19. August. Für die Supercup-Teilnehmer Leverkusen und VfB Stuttgart und ihre Gegner sind der 27. und 28. August geplant.

Diese 64 Klubs sind für den DFB-Pokal 2024/25 qualifiziert:

Lostopf Amateure, Heimrecht:

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig, SSV Ulm, Preußen Münster, Jahn Regensburg.

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, VfL Osnabrück, Dynamo Dresden, FC Ingolstadt, Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen, SV Sandhausen, 1. FC Saarbrücken, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, Arminia Bielefeld, Würzburger Kickers.

Regionalligen: FC Viktoria Berlin, Bremer SV, Teutonia Ottensen, Kickers Offenbach, Greifswalder FC, SV Meppen, Hallescher FC, Phönix Lübeck, FC 08 Villingen, Carl-Zeiss Jena, Sportfreunde Lotte.

Oberligen: VfV Hildesheim, TuS Koblenz, TSV Schott Mainz, VfR Aalen.

Lostopf Profis:

1. Bundesliga: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, 1. FC Heidenheim, Werder Bremen, SC Freiburg, FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, VfL Wolfsburg, FSV Mainz 05, VfL Bochum, Holstein Kiel, FC St. Pauli.