Der Sieg des Westfalenpokals im letzten Spiel der Saison sorgt beim Schalker U19-Trainer Norbert Elgert für einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Die U19 des FC Schalke 04 hat es geschafft! Mit dem 4:0 (2:0)-Finalerfolg über den SC Paderborn 07 beendeten die A-Junioren der Schalker ihre Saison 2023/24 mit einem Titel.

Das sorgt nach dem Halbfinale im DFB-Pokal und den verpassten Meisterschafts-Playoffs für eine schöne Krönung der Spielzeit. „Der Westfalenpokalsieg ist ein gelungener Abschluss unserer Saison und ein Erfolg für unsere Mannschaft, die Knappenschmiede sowie den Verein“, freute sich Chef-Trainer Norbert Elgert nach dem Titelgewinn.

Dabei machten es die Gäste, gegen die Schalke im Vorjahr das Finale noch mit 1:2 verloren hatte, seiner Mannschaft im Gelsenkirchener Parkstadion gerade zu Beginn alles andere als einfach. Das sah auch Elfert so: „Paderborn zählt aktuell zu den stärksten deutschen Mannschaften, die Akademie und deren Philosophie ist herausragend."

Die Treffer fielen allerdings auf der anderen Seite - sehr zur Freude des Schalker Trainers: "In beide Richtungen waren wir aber heute effektiver und haben deshalb auch verdient gewonnen – es war eine sehr gute Leistung."

Ich sage es nicht oft, aber ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft und ebenso glücklich. Norbert Elgert

Dabei rotierte Elgert sein Spielerpersonal in den vergangenen Partien bereits ordentlich durch, auch mit Blick auf die neue Saison. "Mit dieser gemischten Mannschaft aus drei Jahrgängen hat es in den letzten Westfalenpokalspielen viel Spaß gemacht, das bereitet Vorfreude auf die kommende Saison“, ergänzte der 67-Jährige. Am Wochenende des 4. August ist der 1. Spieltag der neuen Saison angesetzt.

In der kommenden Spielzeit 2024/25 sind die Knappen mit dem Titelgewinn nun bereits sicher im DFB-Pokal gesetzt, dort scheiterte S04 dieses Jahr im Halbfinale am SC Freiburg (1:3).

Dank des Finalerfolges verabschiedet sich die Schalker U19 nun mit einem Erfolgserlebnis in die Pause. Auch für Elgert der perfekte Schlusspunkt: „Ich sage es nicht oft, aber ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft und ebenso glücklich.“