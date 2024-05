Keine Pause bei Türkspor Dortmund. Gerade erst wurde Miguel-Max Schmeling als Neuzugang vorgestellt, da folgen schon die nächsten beiden Namen.

Salmin Rebronja und Can Pohl werden in der kommenden Saison das Trikot von Regionalliga-Aufsteiger Türkspor Dortmund tragen. Rebronja kommt vom SV Lippstadt 08, Pohl vom SC Prueßen Münster.

Bei Rebronja handelt es sich um einen 19 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler. Er ist 1,85 Meter groß und stand für die Lippstädter in der vergangenen Saison in 15 Regionalliga-West-Spielen auf dem Platz. Der SVL ist durch den Abstieg des MSV Duisburg aus Liga drei in die Regionalliga West in die Oberliga Westfalen abgestiegen.

Für Rebronja geht es nun also viertklassig weiter. Der defensive Mittelfeldspieler wurde unter anderem in der Jugend des FC Iserlohn und vom SC Paderborn ausgebildet.

Pohl ist ebenfalls im defensiven Mittelfeld zu Hause und kommt vom Oberliga-Westfalen-Vertreter SC Preußen Münster II nach Dortmund. Für die Reserve des Zweitliga-Aufsteigers absolvierte der 22-Jährige in der vergangenen Saison 20 Oberliga-Spiele.

Zuvor hatte Türkspor bereits Miguel-Max Schmeling als Regionalliga-erfahrenen Kicker präsentiert. Der 24-Jährige kommt vom Wuppertaler SV, wo er seit seiner Ankunft im letzten Winter nur eine untergeordnete Rolle spielte und lediglich siebenmal für die Bergischen auflief.

Nach Cebrail Akin (FC Roj), Veith Walde (SV Schermbeck) und Leonardo Marino (Rot Weiss Ahlen) war Schmeling Neuzugang Nummer vier. Dazu kommen nun noch Rebronja und Pohl. Demgegenüber sind mit Pascal Schmidt (TuS Bersenbrück) und Onur Cenik (SV Hohenlimburg) bislang zwei Abgänge bekannt. Kapitän und Stammkeeper Muhammed Acil hat indes seinen Vertrag verlängert.

Allzu viel dürfte nun aber nicht mehr kommen. "Die Kaderplanung ist voll im Gange. Wir sind, obwohl es noch früh ist, schon relativ weit. Der Kader ist zu großen Teilen fix. Es müssen teilweise nur noch letzte Gespräche geführt und Verträge unterschrieben werden", hat Türkspor-Coach Sebastin Tyrala zuletzt gegenüber RevierSport gesagt. Seither sind noch Schmeling, Rebronja und Pohl gekommen.