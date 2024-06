In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Rot-Weiss Essen Bundesligist RB Leipzig. Die ersten Stimmen zur Auslosung.

Ein Traumlos in der ersten Runde des DFB-Pokals blieb Rot-Weiss Essen verwehrt. Nils Petersen, Bundesliga-Rekordjoker und Losfee, zog nach der Kugel des Drittligisten die von RB Leipzig.

So kommt zum Auftakt in die Pokalsaison 2024/25 der Bundesligist und zweimalige Pokalsieger an die Hafenstraße. Gespielt wird zwischen dem 16. und 19. August 2024.

"Puh. RB Leipzig ist schon ein verdammt dickes Brett. Das ist ein sehr schweres Los für uns", urteilte Christian Flüthmann, Sportdirektor von RWE, gegenüber RevierSport. "Aber wir wollen nicht jammern. Ein DFB-Pokalspiel an der Hafenstraße gegen einen Champions-League-Teilnehmer ist schon ein großes Highlight. Wir bestreiten ein Testspiel gegen Meister Leverkusen und im Pokal spielen wir gegen Leipzig - das ist schon sehr ordentlich."

Geschlagen geben wollen sich die Essener natürlich keinesfalls und mit Unterstützung der heimischen Fans die Sensation schaffen: "Ich bin mir sicher, dass die Hafenstraße und unsere Fans auch für diese Gegner vom internationalen Format ein besonderes Pflaster sein werden. Mit dem Publikum im Rücken ist in Essen alles möglich!"

Ich bin ehrlich: Ich hätte mir einen anderen Gegner gewünscht. Ein Traditionsduell. Vinko Sapina

Auch Vinko Sapina war nicht wunschlos glücklich mit dem Los, wie er verriet. "Ich habe die Auslosung natürlich auch in meinem Urlaub in Spanien gespannt verfolgt. Ich bin ehrlich: Ich hätte mir einen anderen Gegner gewünscht. Ein Traditionsduell. RB Leipzig hat sportlich eine unfassbare Qualität, ist aber mit Sicherheit kein Wunschgegner für RWE", erläuterte der RWE-Kapitän gegenüber RS.

Dennoch will der 28-Jährige die erste Runde zu einem besonderen Duell machen. "Trotzdem freuen wir uns auf das Spiel. DFB-Pokal an der Hafenstraße: Das ist immer ein Highlight. Gemeinsam mit den Fans werden wir alles raushauen und versuchen, einen Champions-League-Teilnehmer zu ärgern."

RB-Sportdirektor Rouven Schröder erklärte zur Auslosung: „Die Bilder aus Berlin vom vergangenen Wochenende haben direkt wieder Lust auf den DFB-Pokal gemacht. Dieser Wettbewerb ist einfach etwas Besonderes, vor allem für RB Leipzig. Mit Rot-Weiss Essen treffen wir in der ersten Runde auf einen ambitionierten Gegner, aber natürlich ist es unser Anspruch, in die zweite Runde einzuziehen. Wir haben das Ziel, zum vierten Mal in fünf Jahren nach Berlin zu fahren.“