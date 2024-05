Der VfL Osnabrück wird am letzten Spieltag in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC gleich 16 Spieler verabschieden. Ein erfahrener Bundesligaspieler geht derweil mit in die 3. Liga.

16 Spieler und drei Personen aus dem Trainer- und Funktionsteam werden den VfL Osnabrück, Absteiger aus der 2. Bundesliga, verlassen.

Lennart Grill (ausgeliehen von Union Berlin), Athanasios Androutsos (ausgeliehen von Olympiakos Piräus), Maximilian Thalhammer (kam vom SSV Jahn Regensburg), Kwasi Okyere Wriedt (ausgeliehen von Holstein Kiel), Lex Tyger Lobinger (ausgeliehen vom 1. FC Kaiserslautern), Christian Conteh (kam von Feyenoord Rotterdam), Thoms Goiginger (kam von LASK), Michael Cuisance (ausgeliehen von Venezia FC), Oumar Diakhite (kam vom SV Sandhausen) und John Verhoek (kam vom FC Hansa Rostock) schlossen sich im vergangenen Sommer bzw. in der Winterpause den Lila-Weißen an. Die Vertragsverhältnisse enden zum 30. Juni. Mit Henry Rorig (seit 2022 beim VfL), Daniel Adamczyk (seit 2022 beim VfL) und Oliver Wähling (seit 2021 beim VfL) wurden drei weitere Spieler verabschiedet. Florian Bähr, der im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim zum VfL wechselte, steht weiterhin beim VfL unter Vertrag, wird in der kommenden Saison jedoch an einen anderen Verein verliehen.

Derweil gab der VfL bekannt, dass Robert Tesche auch in der kommenden Drittliga-Saison Spieler der Osnabrücker sein wird. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Robert in seine dritte Saison beim VfL zu gehen. Er ist ein absoluter Musterprofi, der mit seiner Erfahrung und Haltung unserem Team in der kommenden Spielzeit weiterhelfen wird – auf und neben dem Platz. Auch in der noch laufenden Zweitligasaison konnte Robert immer wieder seine Qualitäten unter Beweis stellen, sowohl in der Startelf als auch in einer Jokerrolle. Mit seiner Ruhe, Erfahrung und Einstellung ist er ein wichtiger Ankerpunkt für seine Mitspieler", sagt VfL-Geschäftsführer Philipp Kaufmann.

Ich fühle mich beim VfL wohl und bin fit, um auch weiterhin mit Leistung voranzugehen. Nach der Sommerpause, in der wir alle durchschnaufen können, werden wir in der Vorbereitung Fahrt aufnehmen, um eine erfolgreiche Saison zu spielen Robert Tesche

Tesche absolvierte in den beiden Spielzeiten im VfL-Trikot 70 Einsätze und steuerte 11 Tore sowie sieben Vorlagen bei. Insgesamt zieren seine Vita 136 Spiele in der 1. und 135 in der 2. Bundesliga. Hinzu kommen unter anderem 82 Partien in der englischen Championship und 37 Begegnungen in der 3. Liga. Weitere Drittligaspiele werden in der Serie 2024/2025 hinzukommen

