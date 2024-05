Die Drittliga-Saison 2023/24 neigt sich dem Ende zu. Es steht nur noch ein Spieltag auf dem Programm – auch für Borussia Dortmund II und den SC Verl.

Viele Entscheidungen sind in der 3. Liga bereits vor dem 38. Spieltag, der am Samstag ausgetragen wird, gefallen: Alle vier Absteiger stehen fest (Hallescher FC, MSV Duisburg, VfB Lübeck, SC Freiburg II), dazu kann der SSV Ulm 1846 nicht mehr vom Meisterthron verdrängt werden.

Durch die jüngste Niederlage von Rot-Weiss Essen (0:1 gegen 1860 München) ist auch klar, dass Preußen Münster und Jahn Regensburg mindestens die Relegation sicher haben und den direkten Aufstieg im Fernduell unter sich ausspielen.

Mit Borussia Dortmund II und dem SC Verl machten in den vergangenen Wochen zwei Teams aus NRW den Klassenerhalt souverän perfekt. Im gesamten Saisonverlauf mussten die Drittligisten nie wirklich zittern und zeigten sich im Vergleich zur vergangenen Spielzeit in vielen Bereichen deutlich verbessert.

Besonders kurios: Der BVB II und Verl spielten bislang eine komplett identische Saison. Beide Mannschaften sammelten nach 37 Spielen 53 Punkte. Und nicht nur das: Sowohl die Dortmunder, als auch der SCV holten 14 Siege, spielten elfmal Remis und kassierten zwölf Niederlagen. Dazu ist das Torverhältnis der beiden Liga-Konkurrenten mit 57:52 exakt gleich. Das gibt es so in keiner anderen deutschen Profiliga in der Saison 2023/24.

Die Saison der beiden Drittligisten im Überblick: Tabellenplatz 11, BVB II: 37 Spiele, 14 Siege, 11 Remis, 12 Niederlagen= 53 Punkte (57:52 Tore) Tabellenplatz 11, SC Verl: 37 Spiele, 14 Siege, 11 Remis, 12 Niederlagen= 53 Punkte (57:52 Tore)

Erst durch die Ergebnisse des vergangenen Spieltags kam dieses Kuriosum überhaupt zustande: Dortmunds U23 verlor mit 1:2 gegen Ulm und Verl besiegte den Tabellenzweiten Preußen Münster mit 2:0. Dadurch ergab sich diese Situation in der Tabelle.

Es wird spannend, ob auch nach dem letzten Spieltag weiter alles identisch ist: Borussia Dortmund II reist am Samstag (18. Mai, 13.30 Uhr) zum bereits feststehenden Absteiger Hallescher FC, während der SC Verl zeitgleich beim Meister SSV Ulm 1846 zu Gast ist. Beenden die NRW-Klubs dann auch die Saison mit der gleichen Punkteanzahl und dem identischen Torverhältnis?