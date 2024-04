Marcel Hölscher ist beim Regionalligisten SC Wiedenbrück eine Legende. Und der gemeinsame Weg ist noch nicht zu Ende.

Was wäre der SC Wiedenbrück nur ohne seinen Torwart Marcel Hölscher? Seit 2011 steht der Keeper beim SCW unter Vertrag und bestritt in diesem Zeitraum 417 Pflichtspiele für seinen Herzensklub, in denen er 120 Mal ohne Gegentor blieb.

Damit ist Hölscher nicht nur der Rekordspieler der Wiedenbrücker, sondern auch der gesamten Regionalliga West: Insgesamt 351 Spiele absolvierte der 32-Jährige in dieser Spielklasse. Seit Einführung der bundesweit fünfgleisigen Regionalliga zur Saison 2012/13 hat kein Spieler mehr Partien bestritten. Auf Platz zwei folgt der frühere RWE-Torjäger Simon Engelmann (326 Spiele).

Auch in den kommenden Jahren werden weitere Einsätze von Wiedenbrücks Torwart-Legende dazukommen. Denn: Am Montag verlängerte Hölscher seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026. Wenn das Arbeitspapier dann 2026 ausläuft, wäre "Hölle" 15 Jahre im Verein. Heutzutage ist das eine absolute Seltenheit im Fußball. "Wir freuen uns auf zwei weitere Jahre mit dir, Hölle", teilte der SCW mit.

Seit mehreren Jahren gehört Hölscher zu den stärksten Torhütern der Regionalliga West. Unvergessen bleibt seine Leistung am 06. Mai 2022: Beim 0:0-Remis gegen Preußen Münster entschärfte der 1,83-Meter-Mann mehrere Großchancen und brachte den SCP zur Verzweiflung. An diesem Abend war Hölscher schier nicht zu überwinden. Durch dieses Ergebnis verpasste Münster 2022 den Aufstieg und Rot-Weiss Essen wurde Meister.

Alemannia Aachen kommt als Meister nach Wiedenbrück

Das erste Spiel nach seiner Verlängerung wird der Kapitän am Samstag (04. Mai, 14 Uhr) gegen den bereits feststehenden Meister Alemannia Aachen bestreiten. Wiedenbrück ist nach Aachen die formstärkste Mannschaft der letzten Monate und sammelte in den vergangenen 15 Partien stolze 31 Punkte.

Nur die Alemannia war in diesem Zeitraum noch erfolgreicher (40). Durch diese Serie kletterte der SCW auf den sechsten Tabellenplatz - auch dank Marcel Hölscher. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Klubs.