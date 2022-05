SV Straelen: 1,94 Meter großer RWO-Stürmer kommt - Ex-Bochumer verlängert

Der SV Straelen plant weiter fleißig seine kommende Regionalliga-Mannschaft. Noch vor dem Pokalendspiel gegen Wuppertal gab der SVS einen weiteren Zugang bekannt.

Bei sieben Zugängen war der SV Straelen bisher angelangt. Am Freitagabend präsentierte der Regionalligist seinen 8. Neuzugang für die Spielzeit 2022/2023.

Maurice Bank kommt von Rot-Weiß Oberhausen an die Römerstraße. Der 19-jährige 1,94 Meter große Stürmer spielte bisher für die U19 der Oberhausener. In 14 Einsätzen erzielte Bank in der abgelaufenen Saison einen Treffer. "Er ist ein guter, talentierter Junge. Wir glauben an seine Fähigkeiten und werden mit ihm zusammen an seiner Entwicklung arbeiten", erklärt Straelens Sportchef Rudi Zedi gegenüber RevierSport.

SV Straelen Zugänge: Julian Meier (VfB Homberg), Hassine Refai (ETB SW Essen), Nils da Costa Pereira (ASC 09 Dortmund), Leonel Brodersen (Eintracht Trier), Erick Noriega (zuletzt ohne Klub), Marco Cirillo (KFC Uerdingen), Gianluca Cirillo (Cronenberger SC), Maurice Bank (Rot-Weiß Oberhausen U19). Abgänge: Kelvin Lunga, Matona-Glody Ngyombo (beide Rot-Weiß Oberhausen), Vedran Berich, Robin Udegbe (beide KFC Uerdingen), Tobias Peitz (Wuppertaler SV).

Derweil konnten die Straelener auch eine wichtige Vertragsverlängerung bekanntgeben. Jannik Stevens, der einst für den VfL Bochum spielte, hat seinen Vertrag verlängert. Der 29-Jährige steht seit März 2017 an der Straelener Römerstraße unter Kontrakt. In der abgelaufenen Serie absolvierte Stevens 17 Begegnungen, insgesamt kommt der Linksverteidiger auf 141 Spiele (fünf Tore, 21 Vorlagen) für den SV Straelen. Weitere Partien werden nun folgen.