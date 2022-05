Bundesliga: Wechsel in den Ruhrpott perfekt! Bundesligisten haben sich geeinigt

Nach langem hin und her ist die Entscheidung nun gefallen: Torwart Marcel Lotka wird Hertha BSC Richtung Ruhrgebiet verlassen.

Der Wechsel von Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund ist nun endgültig perfekt. Darauf haben sich die beiden Vereine verständigt. Noch Anfang Mai gab es um den schon damals scheinbar perfekten Wechsel große Verwirrung - RevierSport berichtete. Nun ist alles klar.

"Wir haben uns mit Borussia Dortmund hinsichtlich des Wechsels von Marcel Lotka geeinigt und eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden. Marcel hat uns in der Endphase der Saison mit seinen gezeigten Leistungen sehr geholfen und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", kommentierte Berlins Geschäftsführer Sport Fredi Bobic am Montag

Marcel Lotka - in Zahlen: Hertha BSC: 10 Spiele, 20 Gegentore, 2 Mal zu Null Hertha BSC: 11 Spiele, 16 Gegentore, 2 Mal zu Null Bayer Leverkusen U19: 45 Spiele, 65 Gegentore, 15 Mal zu Null Bayer Leverkusen U17: 27 Spiele, 23 Gegentore, 12 Mal zu Null Rot-Weiss Essen U17: 19 Spiele, 25 Gegentore, 4 Mal zu Null

Der 21-jährige Schlussmann wechselte im September 2020 aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen an die Spree. Bei den Hertha-Profis hütete der gebürtige Duisburger seit seinem Debüt gegen den SC Freiburg im Februar dieses Jahres zehnmal das BSC-Tor und hielt dabei zweimal seinen Kasten sauber. Auch für die Berliner U23-Auswahl kam der 1,90-Meter-Mann in elf Regionalliga-Partien zum Einsatz. Während seiner Zeit beim Hauptstadtklub feierte Lotka auch seine Premiere in der polnischen U21-Nationalmannschaft, für die er seitdem in zwei Begegnungen auflief. Ab dem 1. Juli 2022 steht er dann bei Borussia Dortmund unter Vertrag.