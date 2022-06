ASC Dortmund: Zehnter Zugang - Kapitän eines Liga-Konkurrenten kommt

Der ASC Dortmund hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Es ist der Kapitän eines Rivalen aus der Oberliga Westfalen, der flexibel einsetzbar ist.

Die Zahl der Neuzugänge beim ASC Dortmund hat inzwischen zweistelliges Niveau erreicht. Am Dienstag präsentierte der Klub aus der Oberliga Westfalen den zehnten Neuen. Dabei handelt es sich um Ibrahim Bulut, der vom Ligakonkurrenten TSG Sprockhövel nach Aplerbeck wechselt.

Dort stand der 28-jährige Hagener in den vergangenen vier Jahren unter Vertrag, war zuletzt Kapitän. Er bringt eine Menge Erfahrung mit nach Dortmund - und vor allem Flexibilität. Denn Bulut kann sowohl in der Innenverteidigung als auch in der Sturmspitze eingesetzt werden.

Daher heißt es von ASC-Seite auch, dass er "nicht nur für weniger Gegentore und mehr Präsenz auf dem Platz, gerade bei engen Spielen, sondern auch für weitere Unterstützung" für Top-Torjäger Maximilian Podehl sorgen soll.

Bulut kam in der vergangenen Saison zu 21 Einsätzen für Sprockhövel (ein Tor). Insgesamt blickt er auf 77 Einsätze in der Oberliga Westfalen (15 Tore) und 63 Partien in der Niederrhein-Staffel (17 Tore) in den Trikots des FC Kray, ETB SW Essen, Rot-Weiß Oberhausen II und eben der TSG zurück. Außerdem sammelte Bulut Erfahrungen in der dritten und vierten türkischen Liga.

ASC Dortmund: Die Sommer-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Tim Oberwahrenbrock (Hammer SpVg), Raphael Gräßer (RSV Meinerzhagen), Tomislav Simic (SC Velbert), Kerem Sengün (Preußen Münster II), David Vaitkevicius (FC Brünninghausen), Armen Maksutoski (Rot-Weiss Essen U19), Elias Opoku (MSV Duisburg U19), Kan-kyeom Kim, David Karantalis (beide Hombrucher SV U19)

Abgänge: Nils da Costa Pereira (SV Straelen), Maruce Werlein (SG Finnentrop/Bam.), Barbaros Inan, Gian Loris Zetzmann, Said Dahoud, Julian Horstmann (alle unbekannt)